"Secrets d'histoire" : Stéphane Bern raconte le destin de Spartacus mercredi 20 novembre 2024 sur France 3

Mercredi 20 novembre 2024 à 21:05 sur France 3, Stéphane Bern vous proposera de découvrir le destin de Spartacus, le plus célèbre des gladiateurs, dans un inédit du magazine "Secrets d'histoire".

Il incarne la rébellion, le courage et la volonté d’être un homme libre, bien plus qu’un simple instrument de divertissement sanguinaire. Il est un véritable mythe qui a su traverser plus de 2000 ans d’histoire pour arriver jusqu’à nous.

Mais qui est Spartacus ? Est-il vraiment ce gladiateur dont le regard féroce éclaire un visage marqué par les combats du passé ? Comment a-t-il réussi à soulever une armée d’esclaves pour marcher sur Rome, faire trembler l’armée la plus puissante du monde et provoquer l’une des plus importantes guerres civiles de l’histoire ?

Stéphane Bern vous propose de revivre minute par minute cette nuit légendaire où Spartacus se révolte pour changer ce destin qu’on lui impose.

Vous allez découvrir comment lui et sa femme ont survécu aux conditions difficiles réservées aux esclaves de la terrible République romaine.

Vous allez pénétrer dans l’univers fermé des gladiateurs et comprendre cette société secrète à travers les vestiges des villas et des palais italiens de l’époque.

Sans oublier de partir en Bulgarie, là où tout a commencé, où les anciens tombeaux des rois thraces témoignent de la richesse de tout un pays en proie à la colonisation romaine.

Les intervenants :

Virginie Girod, docteure en histoire

Éric Teyssier, historien

Catherine Salles, historienne

Philippe Séguy, écrivain

Gérard Coulon, archéologue

Christian-Georges Schwentzel, historien

Pauline Ducret, historienne

Clara Spallino, architecte

Emmanuelle Héran, conservatrice Jardins du Louvre

Vincent Bazin, membre de l'Association Lorica Romana.