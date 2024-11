"Envoyé Spécial" jeudi 21 novembre 2024 sur France 2, sommaire du magazine

Jeudi 21 novembre 2024 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

De grands reportages pour mieux faire comprendre le monde et ce qu’il devient, des "histoires humaines" et des enquêtes pour approfondir ce qui a fait l’actualité.

Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Les reportages diffusés jeudi 21 novembre 2024 :

Very bad fripes ?

Face à l'explosion des friperies en France, le marché de l'occasion est devenu le choix de nombreux consommateurs soucieux de réduire leur empreinte écologique. Mais cette alternative est-elle vraiment plus éthique et durable ?

Envoyé Spécial a plongé au cœur des coulisses de l'industrie de la seconde main. D’où vient ce jean de marque acheté pour quelques euros dans une friperie ? Pour le découvrir, cette enquête traverse les frontières jusqu’en Inde, où de gigantesques centres de tri accueillent des tonnes de vêtements usagés en provenance du monde entier, dont la France.

Là-bas, des travailleurs comme Pratima Mondal, 37 ans et mère de deux enfants, trient quotidiennement nos vêtements d'occasion pour un salaire d’environ 80 euros par mois — un revenu à peine suffisant pour survivre.

Envoyé Spécial révélera les conditions de travail de ces petites mains de la fripe du bout du monde, et l’impact écologique souvent méconnue de cette industrie.

Un reportage de Lila Bellili, Cyril Theophilos, Océane Labalette et Michel Leray.

Dans la tête d’Elon Musk

C’est l’homme le plus riche du monde, le soutien le plus tapageur de Donald Trump et son futur « ministre de l’Efficacité gouvernementale ». Comment Elon Musk est-il passé d’entrepreneur excentrique à responsable politique très à droite ?

Envoyé Spécial est parti sur les traces d’un homme au parcours intellectuel et industriel déroutant. Qui a fait sa fortune dans la très libérale Silicon Valley, avant de basculer le centre névralgique de son empire industriel au Texas, tandis que lui-même s’affichait de plus en plus en meeting avec le candidat Trump, pour terminer aux premiers rangs des dîners du nouveau Président élu à Mar A Lago. Son acquisition controversée de Tesla (dont Envoyé Spécial a retrouvé le véritable fondateur), son rachat brutal de Twitter rebaptisé X, sa relance de la conquête spatiale à travers SpaceX et ses projets plus secrets d’implants cérébraux via Neuralink…

Au travers de témoignages exclusifs et notamment son père, qui vit toujours en Afrique du Sud et fut le premier à rallier Elon au trumpisme, Envoyé Spécial a reconstitué le cheminement intellectuel d’un homme obsédé par la fin du monde, et persuadé qu’il doit sauver notre civilisation en colonisant Mars, et en éradiquant sur Terre ce qu’il appelle le « virus woke ».

Un reportage de Pierre Monégier, Edward Bally, Elodie Delevoye, Benoît Sauvage.

Maroc : nouveau royaume du Canna-business

Avec 55 000 hectares dans la vallée du Rif, et 3000 tonnes exportées illégalement chaque année vers l’Europe, le Maroc a longtemps été considéré comme le ptrmier fournisseur mondial du marché illégal de cannabis. Mais pour en finir avec cette réputation de « narco-État », le royaume a opéré un virage a 180° en légalisant la production à des fins thérapeutiques industrielles et médicales. Le roi a même récemment gracié 4 800 cultivateurs de cannabis poursuivis pour culture illégale afin de les inciter à obtenir une autorisation officielle et d’accentuer la répression sur les narcotrafiquants. Depuis la promulgation de cette loi en 2021, 200 entreprises spécialisées dans la production et la transformation de cannabis ont vu le jour.

De Tanger à Ketama, des petits cultivateurs aux poids lourds de l’industrie pharmaceutique, en passant par les businessmen en col blanc attirés par ce nouveau marché, Envoyé Spécial vous emmène sur « la route du kif » à la rencontre de ces pionniers du cannabis légal au Maroc.

Un reportage de Romain Boutilly, Elouen Martin, Arnaud Pacary et Adrien Bellay.