"C dans l'air" mardi 19 novembre 2024, les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Ce mardi 19 novembre 2024, en direct de New-York, Caroline Roux recevra : Laurence Tubiana, présidente de la Fondation européenne pour le climat et membre du Haut Conseil pour le climat. Ancienne ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique, lors de la COP21.

Moins de deux semaines après son élection à la présidence des Etats-Unis, Donald Trump ne sera pas présent au sommet du G20, à Rio de Janeiro, les lundi 18 et mardi 19 novembre. Tandis que le républicain compose son gouvernement avant d’entrer en fonctions le 20 janvier 2025, c’est Joe Biden qui doit faire ses adieux à ses homologues des vingt principales puissances économiques de la planète.

D’un président à l’autre, l’ombre du prochain locataire de la Maison Blanche va planer sur le sommet, le G20 étant plus que jamais le théâtre des rivalités entre les Etats riches du Nord et les Etats émergents du Sud. Une instance que la perspective du retour au pouvoir de l’ancien président républicain promet d’électriser, à l’heure où les sujets de contentieux sont déjà multiples, sur fond de guerres en Ukraine et au Proche-Orient. Les négociations à la COP29 sur l'aide financière aux pays du Sud sont enlisées. Les pays présents à Bakou espèrent un signal positif à l'issue du G20, qui se tient en même temps à Rio, pour débloquer la situation.

Laurence Rossignol, ex-ministre des familles et des droits des femmes, présidente de l’Assemblée des Femmes.

Cécile Olivier, grand reporter pour Elle.

Stéphane Bouchet, journaliste police/justice, auteur du documentaire "Dans l’enfer de la soumission chimique".

Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne.

Le thème du magazine :

Procès Pelicot : une famille déchirée à la barre

Le procès des viols de Mazan est rentré cette semaine dans sa dernière phase, après deux mois et demi d'audiences au tribunal d'Avignon. Ce matin, Gisèle Pelicot a de nouveau pris la parole face à son ex-mari Dominique, accusé de l'avoir droguée, violée et livrée à des dizaines d'inconnus entre 2010 et 2020. À la barre, la septuagénaire a appelé la société à "changer le regard sur le viol". Son histoire, depuis racontée dans le monde entier, a fait d'elle une icône des luttes féministes. Depuis deux mois, des foules se déplacent au tribunal d'Avignon pour l'applaudir ou lui offrir des fleurs en sortie d'audience. Plusieurs manifestations ont également eu lieu pour dénoncer la "culture du viol" dans la société française, dont une prévue le 23 novembre dans toute la France. À Avignon, les plaidoiries des parties civiles devraient démarrer mercredi, avant le réquisitoire puis de longues semaines pour les plaidoiries de la défense, jusqu'au verdict le 20 décembre.

Au-delà de Gisèle Pelicot, ce sont les trois enfants du couple qui ont exprimé leur détresse à l a barre lundi. "Ce procès n’est pas uniquement celui de Gisèle Pelicot. Il est celui de toute une famille anéantie", a lancé David, l'aîné de la fratrie. "Tu es le diable en personne. Notre famille a complètement explosé. On fait comment ? C’est quoi le mode d’emploi ?", s'est quant à lui écrié Florian, le benjamin. Caroline Darian, la fille, a elle déclaré se sentir "comme la grande oubliée de ce procès". La quadragénaire, dont des photos nues ont été retrouvées dans l'ordinateur de son père, n'a jamais su si elle avait également été victime des sévices de Dominique Pelicot. "La seule différence entre Gisèle et moi, c’est que pour elle, il y a des preuves", explique-t-elle aux juges de la cour criminelle du Vaucluse. Les semaines précédentes, Dominique Pelicot avait juré qu'il n'avait jamais touché à ses enfant, ni à ses petits-enfants. Caroline Darian a depuis lancé l'association "M'endors pas", qui vise à sensibiliser sur le phénomène de la soumission chimique, que ce procès a mis en lumière et qui fait l'objet de plusieurs milliers de plaintes chaque année.

Un autre phénomène, tout aussi pervers, inquiète les autorités. La prostitution de mineurs prend de l'ampleur en France. Selon les différents experts, près de 20 000 d'entre eux seraient concernés, entre ceux pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance et ceux qui passent sous les radars des services sociaux. En rupture avec leur famille, de plus en plus d'adolescentes en fugue se retrouvent prisonnières de réseaux de prostitution. Selon un rapport publié en 2023 par la fondation Droit d'enfance, un tiers des fugues avérées sont liées à la prostitution. Pour les enfants placés en foyer, le phénomène est encore plus pervers. Des "lover boys" profitent de la situation précaire de ces jeunes pour les attirer dans leurs réseaux. Dans les grandes villes comme Marseille, des foyers pour mineurs sont ainsi devenus de véritables lieux de recrutement pour de jeunes proxénètes.

Quels sont les enjeux de la fin du procès des viols de Mazan ? Pourquoi cette affaire est-elle devenue un symbole de la lutte contre les violences sexuelles en France ? Et pourquoi le phénomène de la prostitution des mineurs inquiète-t-il les autorités ?

