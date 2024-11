"C dans l'air" jeudi 21 novembre 2024, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 21 novembre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 21 novembre 2024, Caroline Roux recevra : Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT.

Agriculteurs, SNCF, grandes entreprises, pilotes de lignes... Le mécontentement gagne de nombreux secteurs dans un contexte marqué par un budget 2025 prévoyant 60 milliards d'euros d'efforts budgétaires et la multiplication de plans sociaux.

Le patronat et les syndicats ont conclu un projet d’accord la semaine dernière au sujet de l’Assurance-chômage. Cet accord devrait être signé ce jeudi 21 novembre.

La dirigeante du premier syndicat français reviendra sur les projets d’accord sur l’Assurance-chômage et sur le climat politique et social.

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au CEVIPOF.

Caroline Michel-Aguirre, grand reporter au service politique du Nouvel Obs.

Olivia Detroyat, journaliste au service économie du Figaro, en charge des questions agricoles.

Brigitte Boucher, journaliste politique à Franceinfo TV.

Le thème de l'émission :

Le gouvernement Barnier peut-il tenir ?

En place depuis le mois de septembre le gouvernement Barnier n'est pas tombé, mais les menaces se font de plus en plus précises, notamment de l'extrême droite sur fond de vifs débats sur le budget 2025 au Parlement. "Nous n'accepterons pas que le pouvoir d'achat des Français soit encore amputé dans la situation qu'ils connaissent aujourd'hui. C'est une ligne rouge. Si elle est dépassée, alors nous voterons la censure", a ainsi lancé la cheffe de file des députés du Rassemblement national mercredi sur RTL.

Le parti de Marine Le Pen ne prévoit pas de mettre ses menaces à exécution avant les dernières discussions sur le budget, que le gouvernement devrait adopter via l'utilisation de l'article 49.3, lors de la seconde quinzaine du mois de décembre. L'opposition de gauche, avec ses 192 sièges à l'Assemblée, a déjà prévenu qu'elle déposerait alors une motion de censure, qui n'aurait de chance d'être adoptée qu'avec le soutien des 124 députés RN. 289 voix étant nécessaires à l'Assemblée pour renverser un gouvernement.

Dans cette âpre séquence budgétaire, Michel Barnier, déjà confronté à la fragilité de son "socle commun", a prévu de rencontrer la semaine prochaine tous les chefs des groupes parlementaires. Un moyen d’identifier les priorités des différentes forces politiques et de tenter de trouver un équilibre entre leurs ambitions et "les impératifs de rigueur budgétaire", informe-t-on Rue de Varenne. Mais le Premier ministre peut-il encore convaincre Marine Le Pen, qui sera reçue lundi à Matignon, de changer d'avis ? Quoi qu'il en soit, l'ambiance a bien changé par rapport à la fin de l'été, lorsque le RN se félicitait d'être "incontournable" et d'être correctement considéré par Michel Barnier, à peine nommé. Désormais le parti d’extrême droite hausse le ton et certains, comme l'ancienne porte-parole du gouvernement Prisca Thevenot, l’accusent d'"allumer un contre-feu" au procès de l'affaire des assistants parlementaires du Front national (devenu depuis le RN). Une crise politique avec la chute du gouvernement en cette fin d’année pourrait notamment servir les intérêts de Marine Le Pen, qui se placerait au centre du jeu au moment où sa condamnation pour détournements de fonds publics est attendue, début janvier.

Dans ce rapport de forces, le timing pourrait être central. Mais d’ici là Michel Barnier se rend ce jeudi 21 novembre au dernier jour du Congrès des maires. Le Premier ministre y est attendu de pied ferme par des édiles opposés aux restrictions budgétaires demandées aux collectivités en 2025. Le chef du gouvernement va également devoir faire face à la colère des agriculteurs qui multiplient les actions un peu partout en France et prévoit de nouvelles mobilisations la semaine prochaine pour protester contre le traité Mercosur. L’inquiétude monte également au sein de l'exécutif face à la menace d’une avalanche de plans sociaux. Automobile, distribution, chimie… Les licenciements se multiplient dans de nombreux secteurs et pourraient se poursuivre ces prochains mois, a reconnu le ministre délégué à l’industrie, Marc Ferracci. Politiques, chefs d'entreprise et syndicalistes s’interrogent sur les réponses à déployer pour éviter une hémorragie sur le front économique et social alors que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier va être synonyme d'une relance de la guerre commerciale, avec une forte augmentation des droits de douane.

