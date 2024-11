"Au bout de l’enquête" : L'affaire Willy Van Coppernolle samedi 23 novembre 2024 sur France 2

Samedi 23 novembre 2024 à partir de 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous proposera un numéro inédit du magazine "Au bout de l'enquête" qui sera consacré à l'affaire Willy Van Coppernolle.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Chaque fait divers raconte non seulement l’évolution des méthodes d’enquête des services de police et de gendarmerie, mais aussi une époque, un milieu, une région, un contexte historique ou social. À travers le récit des crimes et de leur résolution, Au bout de l’enquête écrit chaque samedi une page méconnue de l’histoire de la société française.

Un soin tout particulier est apporté à la qualité du récit et de la mise en images. Le magazine s’appuie en outre sur l’expertise et la rigueur d’une équipe rédactionnelle aguerrie, spécialiste de l’analyse et du décryptage des faits divers.

Affaire inédite :

L'affaire Willy Van Coppernolle, criminel en col blanc

Ce 27 mars 1993, tout le village de Remoulins, dans le Gard, est en fête. Petits et grands participent au carnaval annuel. Mais un enfant manque à l’appel. Abdel, 11 ans, a disparu. Des centaines de gendarmes sont mobilisés pour le retrouver. Leur enquête va les mener à un dangereux récidiviste, un prédateur au profil particulièrement inquiétant.

Un film de Marion Villain.

Affaire en rediffusion :

Affaire Le Couviour, la haine en héritage

Un riche industriel, une famille bourgeoise dont les membres se détestent, un cambriolage qui tourne mal… c’est un scénario digne des films de Claude Chabrol et pourtant ici, tout est bien réel.

Dans la nuit du 9 au 10 avril 2009, les époux Le Couviour sont victimes d’une agression dans leur superbe maison du Morbihan. Anne-Marie, la femme, ne survivra pas… Simple cambriolage ? Meurtre déguisé ou règlement de compte ? Au fil de leur enquête, les gendarmes vont être plongés dans les secrets d’une famille où tous se déchirent, et où tous les coups semblent permis.

Un film de Jean-Pierre Vergès.

Affaire Elodie Kulik, au nom de sa fille

C’est l'histoire d’un père qui s’est battu pendant 20 ans pour confondre les assassins de sa fille. En Janvier 2002, Elodie Kulik, une jeune femme de 24 ans, est retrouvée morte en Picardie. Les gendarmes ont un ADN mais pas de correspondance; des dizaines de pistes sont explorées… Mais, à chaque fois, c’est l’impasse. Pourtant, Jacky, le père d'Elodie, ne perd pas espoir. L’enquête, riche en rebondissements, durera des années avant que la vérité n’éclate, 20 ans plus tard, grâce à une technique nouvelle, l'ADN de parentèle.

Un film d'Ionut Teianu.