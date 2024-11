"Faites entrer l'accusé" : Crime à la Dexter, dimanche 24 novembre 2024 sur RMC Découverte

Dimanche 24 novembre 2024 à 21:10, RMC Découverte diffusera un numéro inédit du magazine "Faites entrer l'accusé" avec Dominique Rizet et Christophe Delay : « Crime à la Dexter ».

Cindy Pereira et Joan Gamiochipi, 19 ans, tous les deux. Elle ? Une fille fragile, mais qui n'avait pas froid aux yeux. Lui ? Un étudiant brillant, au look gothique qui se vantait d'avoir... éventré des chats !

En mars 2012, en Ariège, les deux amis ont tendu un piège à un copain du même âge. Le corps de Kévin Sellier, a été retrouvé poignardé et en partie carbonisé dans une forêt.

Les suspects ont livré de nombreuses versions aux enquêteurs : une pause qui dégénère, sur un trajet en montagne. Une histoire d'agression sexuelle dont Cindy aurait dû se défendre... Et si l'argent était le mobile du crime ? Un petit vol de 400 euros dont Kévin serait soupçonné pourrait-il justifier un tel assassinat ? La réalité de cette affaire est bien plus triste. Et le mobile, improbable. Cindy savait que Joan, son ami d'enfance, se targuait de vouloir tuer. Pour son anniversaire, elle lui aurait offert un cadeau "à la Dexter"...

En mars 2016, la Cour d'Assises de l'Ariège a tout tenté pour essayer de connaitre la vérité, et notamment l'auteur des coups de couteau fatals. Avant de condamner "le duo diabolique" à 25 ans de réclusion criminelle. En appel, la peine de Joan Gamiochipi a été confirmée, celle de Cindy Pereira allégée de 3 ans.