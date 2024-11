"C l’hebdo" samedi 23 novembre 2024 sur France 5, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 23 novembre 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 23 novembre 2024 :

18:55 C L'hebdo

Pierre Palmade condamné : où et quand sera-t-il incarcéré ?

Christophe Hondelatte, journaliste.

Laurent Valdiguie, journaliste à Marianne.

Meurtre de Lola : deux ans après...

Delphine Daviet-Ropital, la mère de Lola témoigne ce soir.

Intervilles sans vachettes ?

Nagui viendra répondre à la polémique.

"Je ne crois pas que ce soit l'élément naturel d'une vachette d'être dans une piscine ou sur une piste avec du savon noir."



Intervilles sans vachettes : @Nagui répond au maire de Mont-de-Marsan, @DayotCharles, ce samedi dans #CLHebdo dès 18:55 avec @AureCasse pic.twitter.com/MAZYUFZh5M — C l’hebdo (@clhebdo5) November 22, 2024

20:55 C L'hebdo, la suite

Guillaume de Tonquédec présentera la pièce "Mon jour de chance" au Théâtre Fontaine.

Valérie Bonneton pour le film "Les Boules de Noël" au cinéma le 27 novembre.

Léo Brière mentaliste, pour le spectacle “Existences” et le livre “La puissance du mentalisme”.