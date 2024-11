"C dans l'air" samedi 23 novembre 2024, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce samedi 23 novembre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Axel de Tarlé reçoit chaque vendredi et samedi en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce samedi 23 novembre 2024, Axel de Tarlé recevra le lieutenant-colonel David Annotel, représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France.

La tempête Caetano s'est abattue sur la France jeudi. Il s'agit du premier épisode neigeux de la saison, avec des vents jusqu'à 130 km/h. Des intempéries qui beaucoup impacté la circulation sur les routes françaises. Des milliers d'automobilistes et camionneurs ont notamment été bloqués sur l'autoroutes A36 à hauteur de Besançon, dans le Doubs, hier après-midi. Ils ont dû passer la nuit dans leurs véhicules. En Normandie, sur l’A28, des chauffeurs routiers se sont également retrouvés piégés par la neige. Ils regrettent le manque d’informations de la part des autorités locales.

Ce matin sur RTL, le ministre délégué aux Transports, François Durovray, affirmait que "des interdictions n'ont pas été respectées par certains poids-lourds", et qu'il fallait réfléchir à "interdire de façon préventive le passage des poids lourds qui présentent un risque lors de ces épisodes neigeux" Ce samedi matin, 47.000 foyers étaient toujours privés d'électricité. Des coupures le plus souvent liées au vent et au poids de la neige qui engendrent des ruptures de câbles, et rendent les interventions difficiles. Hier, une femme est morte des suites d'une intoxication au monoxyde de carbone dans le Calvados, alors qu'elle subissait une coupure d'électricité.

Alors comment éviter de telles risques ? Est-on suffisamment préparé ? "Il faudrait que chaque foyer sache ce qui ne fonctionne pas chez lui en cas de coupure, comme les volets roulants électriques par exemple, et que chacun ait une sorte de kit de survie, avec de quoi manger sans avoir à faire de cuisson", estime le lieutenant-colonel David Annotel. Le lieutenant-colonel David Annotel, représentant de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, est notre invité. Il reviendra avec nous sur la façon dont cet épisode neigeux a été anticipé et géré.

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Fanny Guinochet, éditorialiste économique à France Info et La Tribune.

Béatrice Mathieu, grand reporter, auteure de "Elon Musk, l’enquête inédite" pour L'Express.

Hadrien Mathoux, rédacteur en chef du service politique de Marianne.

Sophie Fay, journaliste au service Économie, spécialiste des questions de transport pour Le Monde.

Le thème de l'émission :

Fonctionnaires : les prochaines victimes du budget ?

C'est la mesure qui a mis le feu aux poudres. Pour faire face à l'absentéisme en hausse dans la fonction publique, le ministre dédié Guillaume Kasbarian a annoncé l'allongement, pour les fonctionnaires, de la durée de carence d'un à trois jours lors des congés maladies. Cette mesure permettrait à terme, 1,2 milliard d’euros par an. Non négligeable à une période où le gouvernement cherche des économies pour boucler son budget. En plus de la colère des fonctionnaires, le gouvernement doit désormais faire face à la colère des cheminots. Jeudi, les syndicats ont mené une grève de 24 heures pour dénoncer le démantèlement de Fret SNCF et l'ouverture à la concurrence dans le transport de voyageurs. Ils appellent à un mouvement reconductible à partir du 11 décembre. Réponse du patron de la SNCF Jean-Pierre Farandou : "Les Français ne comprendraient pas une grève longue et dure en décembre pour des questions de salaire". Côté politique, on s'insurge également contre cette menace de grève. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a dénoncé une "prise d'otage" des syndicats cheminots. L'ancien président LR et député Eric Ciotti veut, quant à lui, déposer une proposition de loi visant à "interdire les grèves" durant certaines périodes et notamment "pendant les 15 jours de la trêve de Noël".

Les politiques français pourraient-ils s'inspirer de ce qu'il se passe à l'étranger ? À travers son tweet publié il y a deux semaines, Guillaume Kasbarian s'est dit pressé de partager "les meilleures pratiques pour lutter contre l’excès de bureaucratie" avec Elon Musk, chargé par Donald Trump de l’"efficacité gouvernementale" dans son gouvernement. Depuis plusieurs semaines, le milliardaire américain multiplie les promesses de coupes budgétaires. Dans une tribune publiée dans le Wall street journal, il propose notamment la suppression des aides au Planning familial, la fin des subventions à la radio-télévision publique, et la suppression de 1,5 milliard de dollars de subventions aux organisations internationales non autorisées par le Congrès américain. Et gare aux fonctionnaires qui abuseraient du télétravail : ceux qui refuseront de se rendre cinq jours par semaine sur leur lieu de travail pourraient être licenciés. Il ne faut pas prendre le président de Tesla à la légère : hier, il a confirmé dans un tweet avoir licencié 80% des employés de sa plateforme X, deux ans après son rachat.

En France, ce sont les collectivités locales qui sont dans le viseur du gouvernement depuis quelques semaines. Lors du Congrès des maires qui s'est tenu cette semaine à Versailles, certains édiles n'ont pas caché leur frustration d'être pointés du doigt pour avoir mal géré les dépenses publiques alors que les coupes budgétaires se multiplient au niveau local. Début octobre, le gouvernement a fait savoir qu'il prélèverait 5 milliards d'euros supplémentaires sur les recettes des collectivités locales pour combler le déficit public. "C'est le salon des maires en colère", a résumé à France 3 Alain Vasselle, président de l'Union des maires de l'Oise et maire d'Oursel-Maison. Économies budgétaires, montée de l'incivisme, épuisement professionnel… de plus en plus de maires préfèrent jeter l'éponge. Actuellement, 41 maires démissionnent chaque mois, soit deux fois plus que lors de la dernière décennie, a fait savoir David Lisnard, le président de l'Association des maires de France.

Les fonctionnaires doivent-ils craindre des coupes budgétaires ? En quoi l'appel à la grève de la SNCF menace-t-il le gouvernement Barnier ? Les ministres français peuvent-ils s'inspirer d'Elon Musk ? Et pourquoi les maires tirent la sonnette d'alarme sur leurs difficultés ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.