"Sept à Huit" dimanche 24 novembre 2024 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 24 novembre 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 24 novembre 2024 :

Ongleries & Nouveaux as du brushing

Look de stars, avec ces ongleries qui font de vos mains des œuvres d'art et les nouveaux as du brushing qui inventent les coupes de demain.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 24 novembre 2024 :

Poignardé par... accident ?



Elle poignarde son compagnon lors d'une dispute mais jure que c'était un accident. Une version que la justice a du mal à croire.

Des retraités Français au Maroc

Du soleil et peu d'impôts : 4.000 Français ont choisi Agadir pour leur retraite, mais le Maroc est-il vraiment un eldorado ?

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Les confidences d'Eddy Mitchell



L'artiste de 82 ans n'est pas près de prendre sa retraite. Le rockeur rebelle des Chaussettes noires a annoncé la sortie de son quarantième album, "Amigos".

Eddy Mitchell se confie en toute intimité dans son livre autobiographique. Il revient sur les personnages de sa vie, au premier rang desquels sa femme, Muriel, qui lui a permis de rompre avec son addiction au jeu et Johnny, "son petit-frère". Il nous raconte avec nostalgie, son enfance "modeste mais heureuse" dans le Belleville des années 50.

Alors qu'il a dû mettre un coup d'arrêt à la promotion de son album et de son autobiographie à cause d'une pneumonie, il répond aux questions d'Audrey Crespo-Mara. Il se range du côté de ceux qui prônent le vivre ensemble et nous confie sa "peur" viscérale de l'extrême droite.

La légende vivante de la chanson française est « Le Portrait de la Semaine » de "Sept à Huit" ce dimanche.