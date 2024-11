"La grande librairie" mercredi 27 novembre, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 27 novembre 2024 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

À l’occasion des 40 ans du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse La Grande Librairie se penchera cette semaine sur une question : « Comment faire lire nos enfants ? » Un enjeu important à notre époque où les écrans font concurrence aux livres, et où la concentration et le temps de lecture diminuent.

Les invités de l'émission du mercredi 27 novembre 2024 :

Augustin Trapenard réunira sur ce plateau des grands noms de la littérature jeunesse dont Susie Morgenstern, Daniel Pennac, Zep, Marie-Aude Murail et sa fille Constance Robert-Murail, Timothée de Fombelle et Clémentine Beauvais.

Mais aussi le neuroscientifique Stanislas Dehaene dont les travaux sur le cerveau ont permis d’élaborer une véritable science de la lecture. Il expliquera en quoi elle est bénéfique et indispensable à notre cerveau.

À leurs côtés, Myriam Meyer, professeure de français, latin et grec, racontera ses cinq années d’expérience dans un collège d’éducation prioritaire. Elle livrera ses astuces et méthodes pour transmettre le goût de la lecture.

Les livres présentés dans l'émission :

Susie Morgenstern « Mon Ariel à moi » (Glénat Jeunesse)

Zep « Dessiner le monde » (Rue de Sèvres)

Marie-Aude Murail et sa fille Constance Robert-Murail « Francoeur, À nous la vie d’artiste ! » (L’école des loisirs)

Stanislas Dehaene « Une idée dans la tête » (Odile Jacob)

Daniel Pennac « Mon Assassin » (Gallimard)

Clémentine Beauvais « Comment jouir de la lecture ? » (La Martinière Jeunesse)

Myriam Meyer « Wesh, madame ?! » (Robert Laffont)

Timothée de Fombelle « Alma – tome 3 – La Liberté » (Gallimard).