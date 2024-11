"C dans l'air" lundi 25 novembre 2024, les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 25 novembre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce lundi 25 novembre 2024, Axel de Tarlé recevra : Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia Daval, tuée par son mari Jonathann en 2017.

Le meurtre d'Alexia Daval, il y a sept ans, et le procès qui s'en est suivi, ont marqué les esprits. Un féminicide au très fort retentissement, qui a permis d'éveiller les consciences sur le fléau des violences faites aux femmes. En ce 25 novembre, la mère d'Alexia Daval, Isabelle Fouillot, lance un cri du coeur. "À chaque nouveau drame, j’enrage, car je sais que cette douleur, dont j’ignorais même qu’elle puisse exister, une nouvelle famille va la vivre aussi", a-t-elle affirmé dans le Parisien samedi. C'est pourquoi elle demande un sursaut : "Alexia est connue de tous. Mais les autres ? Ne les oublions pas : diffusons leur nom, honorons leur mémoire !".

Depuis le début de l'année 2024, 122 féminicides ont été comptabilisés selon Noustoutes.org, contre 94 pour toute l'année 2023. Un chiffre en hausse, qui fait écho à d'autres terribles données. En France en 2023, 271.000 femmes ont été victimes de violences commises par leur partenaire ou ex-partenaire, soit une hausse de 10 % par rapport à 2022. On compte également trois femmes victimes de féminicides ou de tentatives de féminicide chaque jour en France.

Isabelle Fouillot, mère d'Alexia Daval, est l'invitée ce soir de C dans l'air. A travers cet appel à honorer la mémoire des femmes victimes de féminicide, elle souhaite que l'écho médiatique donné à son drame serve à changer le regard de la société. Une démarche qui fait écho à la volonté de la victime dans une autre affaire, celle de Mazan. Au tribunal, Gisèle Pélicot a affirmé que son procès devait contribuer à "changer la société".

Philippe Dessertine, directeur de l’Institut de Haute Finance.

Marion Mourgue, rédactrice en chef du service politique du Parisien/Aujourd’hui en France.

Sophie Fay, journaliste au service économie au Monde.

Myriam Encaoua, journaliste-présentatrice sur LCP.

Le thème de l'émission :

Des annonces et des reculs : la France irréformable ?

Le Premier ministre a entamé ce lundi une série de consultations avec les chefs des groupes parlementaires pour trouver des compromis sur le budget. Une opération déminage lancée pour éviter la censure et la chute du gouvernement.

Marine Le Pen a ouvert le bal ce matin. Après sa rencontre avec le Premier ministre, la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale s'est montrée sceptique, laissant toujours planer la menace d'une censure si "le budget reste dans l'état". "J'ai répété pour la énième fois quelles étaient les lignes rouges du Rassemblement national", a-t-elle expliqué la cheffe du parti d’extrême droite, avant de rejoindre le tribunal où se poursuit le procès des assistants parlementaires européens du FN.

Mais le parti de Marine Le Pen ne prévoit pas de mettre ses menaces à exécution avant les dernières discussions en commission mixte paritaire (CMP), cet organe composé de sept députés et de sept sénateurs chargés de se mettre d'accord sur une version commune du budget. La CMP se réunira dans les jours qui suivent le vote solennel du budget au Sénat le 12 décembre. Elle pourrait éventuellement revenir sur les dispositions dans le budget qui crispent Marine Le Pen. Si les députés et les sénateurs arrivent à se mettre d'accord, le texte reviendra à l'Assemblée nationale pour un vote solennel le 18 décembre.

D’ici là les débats repartent à zéro au Sénat. Les sénateurs ont en effet commencé ce lundi à débattre sur le volet "recettes" du projet de loi de finances alors qu’à l’Assemblée la députée (LR) du Jura Marie-Christine Dalloz, dans un rapport budgétaire spécial publié vendredi demande aux anciens Premiers ministres davantage de mesure dans leurs dépenses. Au total, en 2023, les frais des onze anciens Premiers ministres ont coûté à l’État 1,4 million d’euros, en hausse de 11 % par rapport à 2022. Dans les faits, tous ont droit, en plus de leur protection, à une voiture avec chauffeur et un secrétariat. En 2019, Edouard Philippe a limité, pour l’avenir, le bénéfice de la mise à disposition d’un secrétariat à 10 ans – et jusqu’à 67 ans. En revanche, aucune limite d’âge n’a été fixée pour la voiture.

Alors faut-il réduire les avantages des ex-Premiers ministres ? Quelles sont les lignes rouges des partis sur le budget ? Retraites, cotisations patronales, collectivités locales... À quelles pistes d’économies le gouvernement a-t-il déjà renoncé ? Michel Barnier sera-t-il encore Premier ministre à Noël ? Se dirige-t-on vers une nouvelle phase de crise politique ? La France est-elle irréformable ?

Nous sommes allés rencontrer Antoine Foucher, président de Quintet, qui explique dans son dernier livre pourquoi les salariés ne parviennent pas à vivre correctement de leur travail et donne des moyens, décapants, d’y remédier. Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Edouard Philippe et d’autres politiques le sollicitent.

