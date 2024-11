« Tautavel : vivre en Europe avant Néandertal », portrait de l'Homo heidelbergensis sur France 5 jeudi 28 novembre 2024

Jeudi 28 novembre 2024 à 21:05 sur France 5 dans "Science grand format", Mathieu Vidard vous proposera de découvrir le portrait de l'Homo heidelbergensis qui nous a légué 3 % de notre patrimoine génétique.

Bien avant l’arrivée d’Homo sapiens ou même de Néandertal, d’autres humains ont habité le territoire français pendant d’intenses périodes de glaciation. Un lieu en particulier a été le témoin de leur passage : la grotte de Tautavel, en France, au pied de la chaîne pyrénéenne. Comment ces anciens humains ont-ils survécu dans un environnement si rude ? En s’appuyant sur les dernières découvertes scientifiques, le film change le regard porté sur ces lointains ancêtres dont les capacités cognitives ne cessent de nous surprendre.

La grotte de Tautavel est fouillée depuis plus de soixante ans. Le 22 juillet 1971, l’équipe d’archéologues dirigée par Henry de Lumley et son épouse Marie-Antoinette fait une découverte exceptionnelle : un crâne humain parfaitement conservé. Il s’agit alors du plus vieil humain d’Europe ! Il est prénommé ARAGO 21 (le 21e fossile humain exhumé de la Caune de l’Arago à Tautavel).

On sait aujourd’hui que cet humain appartient à une espèce encore méconnue : les Homo heidelbergensis, un ancêtre des Néandertaliens qui nous ont légué 3 % de notre patrimoine génétique. Sa morphologie se rapproche de celle de Néandertal, avec notamment un bourrelet au-dessus des yeux et un menton en retrait. Désigné comme « l’homme de Tautavel » en raison de sa robustesse, les archéologues ne peuvent aujourd’hui affirmer qu’il s’agit d’un individu masculin ou féminin. Dans la grotte de Tautavel, aux côtés des ossements humains, on trouve également d’innombrables fossiles d’animaux, ainsi qu’un très grand nombre d’outils de pierre taillée. Le portrait d’Homo heidelbergensis se dessine peu à peu.

Une espèce qui devait résister au froid glacial en se couvrant de peaux de bêtes tels que le démontre le chercheur Ivo Verheijen. Selon lui, la première apparition du vêtement serait intimement liée à l’adaptation au froid glaciaire de l’Europe. Les humains se couvraient de peaux d’ours, mais également, à Tautavel, semble-t-il de peaux de mouflons.

Selon l’archéologue Amélie Vialet, parce qu’ils vivent en groupe, et qu’ils ont des stratégies en commun, les Homo heidelbergensis ont un système de communication évolué. Par le biais du programme Origin of speech dont les premiers résultats ont été rendus au printemps 2023, les chercheurs tentent de réaliser une modélisation des sons humains des origines.

Afin de comprendre comment ces groupes familiaux ont pu résister notamment aux périodes glaciaires, le film se penche sur leurs techniques de survie en milieu extrême.

Malgré le fait qu’ils aient vécu il y a un demi-million d’années, dans un environnement extrême, en mangeant parfois leurs congénères, les ancêtres de Néandertal avaient un trait de caractère qui en fait notre égal, un humain à part entière : la compassion.

Un document inédit écrit et réalisé par Emma Baus doublement récompensé : Grand Prix du festival Objectif Préhistoire 2024 et Grand Prix des Rencontres archéologiques de la Narbonnaise 2024.