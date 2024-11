Nouvel "Appel à Témoins" sur M6 le 16 décembre 2024 : voici les affaires qui seront traitées par Julien Courbet

Lundi 16 décembre 2024 à 21:10, M6 diffusera le 10ème numéro de l'émission "Appel à Témoins" présenté par Julien Courbet. Voici les trois nouvelles affaires qui seront traitées dans l'émission.

Parce que depuis des mois ou des années l’un de leurs proches a disparu et qu’ils n’ont toujours aucune nouvelle, parce que leur fils, leur fille ou leur mari a été tué et qu’ils ne savent toujours pas qui est le meurtrier, ces personnes veulent des réponses.

Aux côtés de Julien Courbet, enquêteurs, procureurs, avocats, mais aussi les proches des victimes viennent en plateau lancer des appels à témoins en direct.

3 nouvelles affaires non élucidées :

Mort mystérieuse • Slymane Lerouge (Caudebec-lès-Ebleuf, Seine Maritime)

Le 1er août 2023, Slymane Lerouge, jeune papa de 25 ans, perd la vie à son domicile dans un incendie. Après 8 mois d’enquête les policiers établissent que l’incendie est d’origine humaine et très probablement criminel. Le feu a pris naissance dans des poubelles situées dans le hall de l’immeuble. Alors qu’a-t-il bien pu se passer dans la nuit du 31 juillet au 1er août ? Qui est à l’origine de ce drame ? La mère de Slymane Esther, souhaite découvrir la vérité. Elle a mené son enquête en parallèle de la police.

Les éléments d’enquête : ce soir-là, une fête est organisée chez le voisin du 1er étage. Des disputes ont éclaté selon des témoins, des menaces auraient été proférées. On recherche aussi des informations sur le voisin de palier de Slymane, un homme qui depuis l’incendie a disparu. Autre piste, la vengeance amoureuse. Slymane était un beau garçon. Il fréquentait une jeune fille dont l’ex-compagnon se serait réjoui de la mort de Slymane.

Agresseur ens série • Denise Le Pohon (Brétigny-sur-Orge, Essonne)

Le 8 septembre 2018, Denise Le Pohon, 78 ans, qui vit seule dans sa maison de Brétigny sur Orge (Essonne), se fait attaquer par un cambrioleur qui la frappe de nombreuses fois avec un marteau. La retraitée décédera de ses blessures. Il s’avère que cette victime est la soeur de l’écrivaine Irène Frain. Cette dernière se lance alors dans une enquête pour comprendre ce qui est arrivé. Puisque la justice conclura dans un premier temps à la « mort naturelle ». Irène Frain, révoltée, va écrire un livre, en 2020 : « Un crime sans importance ». Cet ouvrage va contraindre la justice à rouvrir l’enquête, et finalement conclure à une mort consécutive aux coups que Denise a reçus ! Seulement l’agresseur court toujours !

L’homme au marteau, comme on le surnomme, aurait commis d’autres cambriolages, avec séquestrations et violences. Une vingtaine ! A chaque fois, même mode opératoire, même ville, Brétigny-sur-Orge. Les victimes sont toutes des personnes âgées, qui vivent dans un lotissement isolé et calme. Six d’entre elles ont été attaquées avec un marteau. L’agresseur porte une cagoule. Il opère, le samedi matin, avec violence presque systématiquement. Mais, depuis qu’il agit, une seule personne est décédée, la soeur d’Irène Frain

Délit de fuite • Marjorie de Santis (Saint-Symphorien-d’Ozon, Rhône)

Le 16 août 2019, à Saint Symphorien d’Ozon (près de Lyon), Marjorie de Santis, styliste de 41 ans, se fait mortellement percuter devant chez elle par un véhicule qui prend la fuite. Tous les indices (horaires, caméras de surveillance, témoins, modèle de véhicule...) pointent vers un seul et même suspect. Il se déplaçait à bord d’un Kangoo blanc, filmé par une caméra de surveillance située dans une rue voisine. Cet homme a été entendu par les enquêteurs mais a nié. En l’absence de preuves l’homme a été relâché. Il existe peut-être d’autres suspects qui n’ont jamais été entendus faute de témoignages.

En lançant un appel à témoins, la famille de Marjorie espère récolter de nouveaux éléments et indices qui leur permettraient enfin de trouver le coupable.

Si vous avez des informations à communiquer

Un numéro vert 0800 10 11 21 non surtaxé est mis à la disposition des téléspectateurs, 5 jours avant le direct et durant et toute l’émission.

L’adresse email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. reste ouverte en permanence.