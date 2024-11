"C dans l'air" mercredi 27 novembre 2024, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mercredi 27 novembre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mercredi 27 novembre 2024, Caroline Roux reçoit : Christophe Tison, journaliste et écrivain, auteur de "LSD, la nuit dont je ne me suis jamais sorti".

Emmanuel Duteil, directeur de la rédaction de L’Usine Nouvelle.

Marc Fiorentino, spécialiste des marchés financiers.

Lucie Robequain, directrice de la rédaction de La Tribune et La Tribune Dimanche.

Nathalie Schuck, grand reporter pour Le Point.

Jade Grandin de l’Eprevier (en duplex), correspondante à Bruxelles pour L’opinion.

Le thème de l'émission :

"Le moment est très grave". Sous la menace d’une motion de censure votée par l’extrême droite et la gauche qui provoquerait la chute du gouvernement, Michel Barnier a voulu prendre hier soir les Français à témoin et a joué la carte de la dramatisation. Invité au 20 H de TF1, le Premier ministre a dit qu'il allait "assurément" avoir recours au 49.3 pour faire adopter son budget et mis en garde contre la "tempête" qui vient. En cas "d’alliance dans les votes, improbable mais possible, entre les voix de M. Mélenchon (...) et les voix de Mme Le Pen, auxquelles se joindraient le parti socialiste, le parti communiste, les Verts, je tombe". Dans ce cas, "il n’y a plus de budget", a-t-il alerté, avec à la clé "une tempête probablement assez grave, des turbulences graves sur les marchés financiers".

Alors que le Sénat, dominé par la droite et le centre, a examiné le projet de loi Finances 2025 cette semaine et qu’à l’Assemblée, le Nouveau front populaire et le Rassemblement national ont redit leur volonté de censurer le gouvernement s’il tentait un passage en force, le gouvernement de Michel Barnier alerte depuis plusieurs jours sur les conséquences financières d’une censure. La porte-parole du gouvernement Maud Bregeon avait notamment dit samedi redouter une crise financière et "un scénario à la grecque", dans lequel les fonctionnaires ne seraient pas payés au mois de janvier. Un scénario catastrophe de "shutdown" à l’américaine réfuté par de nombreux parlementaires dont Marine Le Pen qui a accusé mardi le gouvernement de "fausses informations". La patronne des députés RN a rappelé depuis ses lignes rouges sur Twitter et a estimé que sur ces sujets "de simples discussions, c’est mieux que rien, mais elles ne suffiront pas".

"Barnier menace du déluge après lui" mais "qu'il le veuille ou non, il sera pourtant censuré", a réagi la cheffe de file des députés de la France insoumise, Mathilde Panot, qui prévoit de déposer une motion de censure avec ses alliés du Nouveau Front populaire. "Les Français ne veulent pas une instabilité austéritaire mais une démocratie qui réponde à leurs besoins" a-t-elle dit. Au PS également, on rappelle que "pour qu'il n'y ait pas de censure, il faut des compromis".

Et maintenant que va-t-il se passer ? Députés et sénateurs se réunissent en commission mixte paritaire ce mercredi 27 novembre pour tenter d’aboutir à un compromis sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2025. Une réunion à hauts risques, avant une possible activation par le Premier ministre d'un premier 49.3 sur ce texte le 2 décembre à l’Assemblée nationale, l’exposant à une motion de censure. Le gouvernement Barnier pourrait-il alors tomber ? Quelle seraient les conséquences d’une censure du gouvernement ? La France est-elle à l’aune d’une "tempête" politique, économique, sociale et/ou financière ? Enfin trois semaines après sa victoire éclatante, le futur président des Etats-Unis a détaillé son projet de hausse des droits de douane sur les produits chinois, canadiens et mexicains. La guerre commerciale est-elle déclarée ? Quel sera le climat économique en 2025 ?

