"Echappées belles" : La Riviera italienne en train, samedi 30 novembre 2024 sur France 5

Samedi 30 novembre 2024 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro du magazine "Echappées belles" dans lequel Ismaël Khelifa vous emmènera sur la Riviera italienne.

C’est une région où le surtourisme côtoie une agriculture dite « héroïque », ancrée depuis toujours dans des paysages escarpés où les machines n’ont pas leur place.

Enclavée entre les Alpes et la Méditerranée, entre cultures en terrasses sur des falaises à pic, bords de mer paradisiaques et routes tortueuses, la Ligurie a depuis toujours dû composer avec un territoire aussi somptueux que difficile à parcourir. Même le train national a dû renoncer à ses rêves de lignes à grande vitesse ! Laissant plus de temps pour mieux l'admirer...

Ancien vaste empire maritime, la Ligurie a cependant fait des artères de communication desservant le port de Gênes sa raison de vivre, depuis des siècles. Dans la capitale ligure, les volées de marches et ruelles médiévales étroites plongent vers la mer : la toponymie de Gênes dit tout de sa verticalité. Et pourtant, même là, les trains et la beauté des paysages s'y retrouvent, du funiculaire qui permet d'admirer la ville d'en haut jusqu'au petit "train des Andes" de 1929 qui surplombe les hauteurs de Gênes et traverse des bourgs ligures inconnus du grand public.

Depuis la Riviera des fleurs, qui relie la frontière française à San Remo, jusqu'aux légendaires Cinque Terre qui reçoivent chaque année 4 millions de visiteurs, la Ligurie fait survivre ses traditions tant bien que mal, de l’horticulture au vin. En parallèle, de nombreux acteurs cherchent à protéger ces fonds marins, ces montagnes et vallées, ce patrimoine architectural et géographique spectaculaire.

Comment les habitants s’adaptent-ils à ces paysages enclavés, difficiles d’accès et à la foule de touristes attirés par cette « carte postale » instagrammable ?

Comment peuvent-ils sauver leur héritage culturel et le transmettre ?

Les reportages diffusés :

Les Cinque Terre, un voyage à part.

Le long de la voie ferrée.

La nature intensément.

Le riche passé de Gênes.

Val di Vara, la vallée Bio.

La principauté de Seborga.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Échappées belles : Andorre, une principauté à vivre".