"Capital" dimanche 1er décembre 2024 sur M6 : Vinted, Backmarket, Easycash, les nouvelles promesses des rois de l’occasion

Dimanche 1er décembre 2024 à 21:10 sur M6, Julien Courbet présentera un nouveau numéro de "Capital" dont le thème sera : « Vinted, Backmarket, Easycash : les nouvelles promesses des rois de l’occasion ».

Vinted : quand l’occasion rapporte des millions

Vêtements, jouets, électroménager : sur Vinted, tout s’achète et tout se vend à des prix imbattables. Avec plus d’un million et demi de visiteurs chaque jour sur son site, le géant de la seconde-main est incontournable pour de nombreuses familles, surtout à l’approche des fêtes pour trouver des cadeaux dernier cri à petit prix. Mais avec 400 000 nouveaux articles mis en vente chaque jour, Vinted est surtout devenu un incroyable business qui peut rapporter gros. Particuliers, professionnels, jeunes loups du e-commerce : qui profite aujourd’hui de l’or qui dort dans vos placards ? Et jusqu’à combien pouvez-vous gagner grâce à cette plateforme ?

Entre pièges et bonnes affaires, enquête sur les téléphones reconditionnés

Un smartphone sur quatre vendu aujourd’hui est reconditionné ! Alors que les prix des téléphones neufs ont explosé et frôlent les mille euros, le reconditionné permet de s’offrir des smartphones récents, au prix moyen de quatre-cents euros. La promesse : un appareil comme neuf, testé et réparé. Les vendeurs se sont multipliés, et ils affichent toujours plus de garanties pour vous séduire. Mais que valent ces belles promesses ?

Ils rachètent vos objets à prix d’or : la révolution du dépôt-vente

Acheter d’occasion pour payer moins cher, plus de six Français sur dix l’ont fait l’an passé. Et les amateurs de produits de seconde main ont désormais leurs boutiques spécialisées. Ils s’appellent Easy Cash, Happy Cash ou Cash Converters. Avec des milliers de références en magasin et des prix cassés sur des produits garantis, ils ont bâti de véritables empires de l’occasion avec des ouvertures de magasins qui s'enchaînent à un rythme effréné. Dans un marché qui ne cesse de croître, comment ces enseignes sont-elles devenues les nouveaux temples des bonnes affaires ?