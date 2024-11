"Sept à Huit" dimanche 1er décembre 2024 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 1er décembre 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 1er décembre 2024 :

Marché de Noël de Colmar



1 million et demi de visiteurs pendant les fêtes, le marché de Noël de Colmar est l'un des plus visités d'europe.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 1er décembre 2024 :

Première détention



Il vont passer leur première nuit en prison, une équipe de "Sept à Huit" les ont accompagné. Un document exceptionnel sur le choc carcéral.

Les coulisses du Concours Miss Univers



Trois Françaises se sont envolées pour le Mexique dans l'espoir de rafler la couronne.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Le courage d'Emilie Dequenne face à la maladie



Elle éprouve un besoin – vital – de parler de son combat contre ce cancer agressif qui, depuis un an, a fait basculer sa vie d’actrice, de femme, et de mère.

Après lui avoir laissé quelques mois de répit, il gagne à nouveau du terrain. Les résultats des examens passés la veille, ne sont pas ceux espérés.

Émilie Dequenne est sonnée, mais elle est là.