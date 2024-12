"La grande librairie" mercredi 4 décembre 2024, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 4 décembre 2024 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

À l’occasion de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, "La Grande Librairie" consacrera une émission spéciale cette semaine.

Les invités de l'émission du mercredi 4 décembre 2024 :

Objet de fascination littéraire, Notre-Dame inspire les écrivains depuis des siècles. Augustin Trapenard recevra en exclusivité l’écrivain voyageur Sylvain Tesson qui noue depuis son adolescence une relation intime et particulière avec ce monument dont il connait les secrets et mystères. De ses visites clandestines la nuit à sa contemplation depuis ses fenêtres, Sylvain Tesson séjourne « sous le commandement des tours de Notre-Dame ». Après l’incendie de 2019, il avait publié « Notre-Dame de Paris, ô reine de douleur » (Équateurs) livre dans lequel il lui rendait hommage.



Le grand romancier anglais Ken Follett racontera sa fascination pour cet édifice qui lui a inspiré sa série « Les Piliers de la Terre » vendue à des millions d’exemplaires. L’occasion pour lui de saluer le travail des artistes et artisans qui ont œuvré à sa reconstruction. Une aventure humaine hors du commun pour redonner toute sa splendeur à ce symbole français.



Et si Notre-Dame rayonne depuis des siècles en France et dans le monde, c’est grâce au chef-d’œuvre de Victor Hugo « Notre-Dame de Paris ». Alors que la cathédrale était délaissée c’est lui qui sauva Notre-Dame en sensibilisant l’opinion publique sur la nécessité de lui redonner sa grandeur. Fabrice Luchini, grand lecteur de Victor Hugo, évoquera son admiration pour ce monstre littéraire, ses romans et sa poésie.



Seront également présents, l’historien Mathieu Lours qui vient de publier « Rebâtir Notre-Dame » (Tallandier). Cet ouvrage est le livre officiel de la restauration et raconte ceux qui, en coulisses, sur le chantier de Notre-Dame, à Paris, ou dans les ateliers partout en France, ont travaillé à la renaissance de ce joyau du patrimoine mondial.

Et Maryvonne de Saint Pulgent dont le livre « La gloire de Notre-Dame – La foi et le pouvoir » (Gallimard) raconte comment la cathédrale a été au fil des siècles un enjeu de pouvoir, mais aussi un symbole culturel et une gloire architecturale.