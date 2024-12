"C à vous" lundi 2 décembre 2024, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Lundi 2 décembre 2024 à 18:55, Anne-Elisabeth Lemoine vous proposera de suivre en direct sur France 5 un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici les invités qui seront reçus ce lundi 2 décembre 2024 :

18:55 C à vous

Budget : Michel Barnier déclenche le 49.3, LFI et le RN vont déposer 2 motions de censure

Sébastien Chenu, député RN de la 19ème circonscription du nord, vice-président du Rassemblement National.

Joe Biden gracie son fils avant de quitter la Maison Blanche

Corentin Sellin, professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis.

20:00 C à vous, la suite

Lucky Love interprètera le titre "Happier on my own" en live.

Ludivine Sagnier, Nicolas Mathieu et Paul Kircher pour le film "Leurs enfants après eux" en salle mercredi.

Dans la cuisine de C à vous

Thomas Parnaud, chef des restaurants "Le Georges*" et "La Cour", situés au coeur de l’hôtel "Le Grand Monarque" à Chartres