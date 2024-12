"Echappées belles" dans le Quercy avec Jérôme Pitorin samedi 7 décembre 2024 sur France 5

Samedi 7 décembre 2024 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro du magazine "Echappées belles" dans lequel Jérôme Pitorin vous emmènera dans le Quercy.

Bienvenue dans le Quercy ! Cette ancienne province médiévale englobe le département du Lot et le nord de celui du Tarn-et-Garonne. À seulement une heure de Toulouse, le Quercy s'étend sur plus de 300 000 hectares de verdure. Un séjour immersif en pleine nature est garanti !

Le nom "Quercy" dérive de l'ancienne cité gallo-romaine de “Cahors” (“Divona Cadurcorum”). Cette région faisait partie de l'Aquitaine sous l'Empire romain. Après la chute de l'Empire romain au Vᵉ siècle, la région passe sous contrôle des Wisigoths, puis des Francs, marquant le début de son histoire médiévale. Le Quercy devient un territoire stratégique, traversé par des routes commerciales importantes, notamment celles reliant le nord de la France à l’Espagne.

La région est marquée par la construction de nombreux châteaux forts et villages fortifiés en raison des conflits féodaux et des guerres, dont la célèbre guerre de Cent Ans entre la France et l'Angleterre. Avec la Révolution française de 1789, les provinces sont abolies et remplacées par les départements. Le Quercy est alors divisé et son nom commence à être utilisé de manière moins fréquente, même s'il continue de subsister dans la culture et la mémoire locale.

Au cours de son séjour, Jérôme Pitorin sera guidé par des personnalités emblématiques du Quercy, qui lui feront découvrir le charme de leur province. Chaque rencontre promet de révéler un aspect inédit de cette région naturelle et médiévale !

Comment le Quercy parvient à préserver son riche patrimoine naturel et médiéval face aux défis modernes ? Comment les Quercynois profitent et valorisent les atouts uniques de leur province ?

Les reportages diffusés :

L'identité du Quercy, terre de nature de d'Histoire

L es richesses souterraines du Quercy

La noix

Portrait de Clément Bouscarel, paysan-conteur

Profiter de la nature

Le parc naturel régional des Causses du Quercy.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Échappées belles : Corse, l'île aux trésors".