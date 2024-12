"Envoyé Spécial" jeudi 12 décembre 2024 sur France 2, sommaire du magazine

Jeudi 12 décembre 2024 à 21:10, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, l’équipe du magazine "Envoyé spécial" nous entraîne dans ses aventures journalistiques, avec de l’investigation, des rencontres inédites, des face-à-face, des focus, du grand reportage, des portraits fouillés…

De grands reportages pour mieux faire comprendre le monde et ce qu’il devient, des "histoires humaines" et des enquêtes pour approfondir ce qui a fait l’actualité.

Et toujours des reportages à l’étranger pour emmener le téléspectateur où il ne peut pas aller.

Les reportages diffusés jeudi 12 décembre 2024 :

Quand les vide-greniers remplissent le portefeuille

Ils se tiennent désormais toute l’année. Les vide-greniers n’attirent plus seulement les chineurs en quête de bonnes affaires et ceux qui vident la maison de famille. Avec l’inflation, pour boucler les fins de mois, de plus en plus de Français sont contraints de vendre les bijoux de famille et les objets dont ils peuvent se passer. Dans toutes les régions, les vide-greniers permanents se multiplient, car les difficultés financières des uns deviennent le modèle économique des autres.

Jade y a son stand, sans lequel elle aurait bien du mal à financer son projet d’auto-entreprise. Le commissaire-priseur Marc Labarbe a lui investi dans une camionnette pour aller dans les villages du Sud-Ouest, expertiser ce que les villageois ont à vendre. Combien rapportera à Laurent la collection de pièces de monnaie de son grand père ? Aurélie pourrait-elle faire face aux dépenses de son foyer sans vendre ses babioles ?

Entre bons plans et chasse aux trésors, Envoyé Spécial sur ces Français qui vident le grenier pour remplir le frigo et le portefeuille.

Un reportage d’Anaïs Bard, Marie Petitjean et Matthieu Parmentier.

Sorcières : mauvais sorts et bonnes affaires

Envolées les vieilles femmes aux verrues et nez crochus, bienvenue aux rebelles ultra-sexualisées et reines du marketing. Désormais les sorcières sont partout, notamment sur les réseaux sociaux. Ces sorcières 2.0 prônent le pouvoir des plantes, des minéraux et des cycles lunaires… Quand d’autres s’inscrivent dans l’éco-féminisme, prêtant aux femmes un pouvoir surnaturel, et engendrant des dérives qui inquiètent les pouvoirs publics… Qui sont donc ces sorcières modernes au succès grandissant ? Le #Witchtok, contraction de sorcière en anglais et TikTok cumule à lui seul 62 milliards de vues ! Longtemps caricaturées et diabolisées, les sorcières font aujourd’hui leur grand retour. Un tiers des Français croient en la sorcellerie et aux envoûtements ! Ces dernières années, les sorcières sont même réapparues dans la vie publique, portées par des succès de librairie et surfant sur un discours anti-patriarcal qui a remis à la mode cette figure historique.

Un reportage de Floriane Chaume, Sarah Lerch, Swanny Thiébaut, Jérôme Sarfati, Marion Cantor.

Titicaca, le lac meurt de soif

Le célèbre lac Titicaca est-il en train de disparaître ? Cette immense réserve d’eau douce, située à 3800 mètres d’altitude entre le Pérou et la Bolivie est à son plus bas niveau depuis 70 ans. Ce berceau de la culture inca est confronté à une sécheresse sans précédent. Pour les scientifiques, cette catastrophe est causée par le réchauffement climatique et un déficit inhabituel de précipitations que la déforestation de l’Amazonie accentue.

Les Boliviens vivant aux abords du lac doivent également faire face à une pollution croissante des eaux et sont contraints d’émigrer en masse vers La Paz, la capitale. Envoyé spécial est allé à la rencontre de ces Andins qui voient s’évaporer les eaux qui jadis leur apportaient la richesse.

Un reportage de Violaine Vermot-Gaud, Nolwenn Hervé et Mathilde Rougeron.