"C dans l'air" vendredi 13 décembre 2024, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 13 décembre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Axel de Tarlé reçoit chaque vendredi et samedi en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce vendredi 13 décembre 2024, Axel de Tarlé recevra : Maryse Burgot, grand reporter à France Télévisions, auteure de "Loin de chez moi", aux éditions Fayard.

Sous titré "Grand reporter et fille de paysans", le livre de Maryse Burgot retrace le parcours d'une femme témoin de l'Histoire. En tant que journaliste, elle s'est installée dans le salon des Français, chaque soir, pour témoigner des guerres à travers le monde, des famines, des changements de régimes, des catastrophes. Un quotidien auprès des populations en souffrance, avec des reportages marquants, qui contrastent avec sa vie personnelle, mais aussi avec son milieu d'origine. Rien ne la prédestinait à sillonner le monde dans ces conditions. "Être grand reporter est la chance de ma vie, après celle, plus extraordinaire encore, d’avoir pu fonder une famille et avoir des enfants", affirme-t-elle.

Maryse Burgot, grand reporter, auteure de "Loin de chez moi", reviendra avec nous sur les grands moments de sa carrière de reporter, en zones de conflit, et sur la façon dont elle a conjugué vie personnelle et reportages à travers le monde. De la couverture des conflits en Ukraine, en Afghanistan, en Irak, aux Balkans, jusqu'à ses correspondances à Londres puis Washington, elle nous racontera comment elle a vécu les grands bouleversements de l'Histoire, en tant que témoin, à auteur d'homme et à travers les témoignages des populations. Elle commentera aussi les dernières images qui ont marqué l'actualité, et notamment la libération de prisonniers syriens enfermés depuis des années dans les geôles de Bachar al-Assad.

17:45 "C dans l'air"

Axel de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au CEVIPOF.

Cécile Cornudet, éditorialiste politique aux Echos.

Alix Bouilhaguet, éditorialiste politique à France Télévisions.

Sylvie Pierre-Brossolette, éditorialiste politique au Point.

Le thème de l'émission :

Macron : la carte Bayrou

Attendu jeudi soir, le nom du Premier ministre est enfin connu après de multiples rebondissements dans la matinée. Et c’est finalement François Bayrou, allié historique d’Emmanuel Macron, dont le nom a été maintes fois cité pour Matignon, et qui avait été reçu à l’Elysée dès jeudi dernier. Au bout d'une longue carrière politique, et de trois candidatures à l’Élysée, le président du Modem devient donc à 73 ans le sixième chef de gouvernement d’Emmanuel Macron et le quatrième de 2024.

Une tâche immense attend maintenant rue de Varenne le maire de Pau. Avec pour priorité le budget pour 2025, laissé en suspens par la censure. Dans un contexte de colère des agriculteurs et de multiplication des plans sociaux, le niveau du déficit et de la dette sera "une réalité qui s'imposera à tout gouvernement, quel qu'il soit", avait prévenu Michel Barnier. En attendant que ce nouveau budget soit adopté, un projet de "loi spéciale" permettant d'éviter une paralysie de l'Etat sera examiné lundi par l'Assemblée.

D’ici là François Bayrou va devoir constituer son équipe qui aura une assise limitée. Sans véritable majorité à l'Assemblée nationale, le nouveau Premier ministre va en effet devoir composer avec plusieurs sensibilités politiques pour mener son action. "Tout le monde se dit qu’il y a un chemin à trouver qui réunisse les gens au lieu de les diviser. Je pense que la réconciliation est nécessaire", a-t-il affirmé dès sa nomination, citant notamment la figure d’Henri IV sur qui il a "beaucoup écrit". Mais quel chemin compte-t-il prendre ?

Saluée par le camp macroniste, la nomination a été aussitôt rejetée à gauche par LFI, qui déposera "une motion de censure", a annoncé la cheffe des députés mélenchonistes Mathilde Panot. Le coordinateur insoumis Manuel Bompard a qualifié ce choix de "nouveau bras d'honneur à la démocratie". "Cela n’est plus de la politique, c’est du mauvais théâtre de boulevard", a réagi sur X Marine Tondelier. La patronne des écologistes estime que ses députés n’auront "d’autre choix" que de censurer le gouvernement de François Bayrou s’il ne change pas de politique économique et s’il garde "Bruno Retailleau à l’Intérieur". "La nomination de François Bayrou est une mauvaise nouvelle. Va-t-il s’obstiner à vouloir imposer une politique qui a échoué et a été sanctionnée ? Nous demandons : un changement de cap politique, le respect du Parlement, pas de 49.3", a embrayé le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel.

Lors d’un bureau national, les socialistes ont eux aussi désapprouvé la nomination de François Bayrou et acté "qu’aucun socialiste ne participera au gouvernement". Toutefois, à la différence de LFI, ils ne déposeront pas de motion de censure "a priori", mais à certaines conditions : "Que François Bayrou renonce à l’utilisation du 49.3, qu’ils nous donnent des signes d’ouverture sur les sujets qui comptent pour nous, et il faut qu’il montre qu’il n’est pas dans la main du RN". Les socialistes seront donc vigilants au "casting gouvernemental" et aux futurs textes de loi.

À l’extrême droite, le président du Rassemblement National Jordan Bardella a lui affirmé qu’il n’y "aura pas de censure a priori". Sur le réseau social X, la cheffe des députés RN Marine Le Pen a demandé à François Bayrou « d’ "'entendre et écouter les oppositions pour construire un budget raisonnable et réfléchi". "Toute autre politique qui ne serait que le prolongement du macronisme, rejeté par deux fois dans les urnes, ne pourrait mener qu’à l’impasse et à l’échec", a-t-elle écrit.

La passation de pouvoir entre Michel Barnier et François Bayrou est prévue à 17h à Matignon.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.