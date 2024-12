Sommaire de "50' Inside" samedi 14 décembre 2024 sur TF1 : les reportages diffusés cette semaine

Samedi 14 décembre 2024 à partir de 18:00, Isabelle Ithurburu présentera sur TF1 un nouveau numéro du magazine “50' Inside”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Chaque semaine, Isabelle Ithurburu dévoile l'actualité des stars dans "50' Inside".

17:35 50' Inside : L'actu

Au sommaire cette semaine :

En coulisses • Dans célèbre village gaulois, 2ème parc attractions Français le plus visité.

Le portrait • Arnaud Ducret.



La Story • Mariah Carey et le tube « All I want for Christmas is you ».

17:45 50' Inside : Le Mag



Direction les USA sur les traces du plat emblématique le Burger !

A quelques heures de l’élection Miss France, découvrez les 30 prétendantes lors de leur voyage de préparation en Cote d'Ivoire… Qui remportera samedi la couronne ?