"Au bout de l’enquête" : L'affaire Francis Leroy et celle des époux Saint-Aubert sur France 2 samedi 14 décembre 2024

Samedi 14 décembre 2024 à partir de 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de découvrir deux enquêtes inédites dans le magazine "Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?".

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Chaque fait divers raconte non seulement l’évolution des méthodes d’enquête des services de police et de gendarmerie, mais aussi une époque, un milieu, une région, un contexte historique ou social. À travers le récit des crimes et de leur résolution, Au bout de l’enquête écrit chaque samedi une page méconnue de l’histoire de la société française.

Un soin tout particulier est apporté à la qualité du récit et de la mise en images. Le magazine s’appuie en outre sur l’expertise et la rigueur d’une équipe rédactionnelle aguerrie, spécialiste de l’analyse et du décryptage des faits divers.

Affaire Francis Leroy, le tueur de la pleine lune

Au tournant des années 80, un homme masqué et armé sème la panique dans la région de Bergerac. Il s’introduit dans des maisons et séquestre leurs occupants. Au fil des ans, ses agressions deviennent de plus en plus violentes, jusqu’à ce qu’il commette des crimes. Il faudra des années d’enquête pour le confondre grâce à l’intuition étrange mais brillante d’un policier.

Un film de Laurène Théveny.

Affaire des époux Saint-Aubert, les maçons de l’horreur

C’est un couple de retraités qui s’est rencontré sur le tard et qui vient vivre son histoire d’amour au soleil dans le sud de la France. Encore dans les travaux de leur nouvelle “maison du bonheur”, ils disparaissent subitement. Sont-ils partis sans prévenir personne? Leur belle histoire cache-t-elle en fait des tensions et l’un des deux s’en est-il pris à l’autre? L'enquête est menée au pas de charge et débouchera sur la découverte d’un crime d’une rare sauvagerie.

Un film de Louis-Matthieu Nivôse.