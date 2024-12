"C médiatique" dimanche 15 décembre 2024, les invités reçus par Mélanie Tavarant sur France 5

Dimanche 15 décembre 2024 à 12:00 sur France 5, Mélanie Tavarant présentera un nouveau numéro du magazine "C médiatique". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Traitement de l'actualité et de la communication politique par les médias, portrait de la personnalité de la semaine et reportages, ce rendez-vous hebdomadaire sur France 5 est consacré aux programmes et aux différents contenus.

Entourée d'experts, Mélanie Taravant reçoit en plateau celles et ceux qui animent le débat médiatique.

Dimanche 15 décembre 2024, Mélanie Tavarant reçoit :

Laurent Gerra pour son spectacle "Laurent Gerra se met à table" au Casino de Paris et "Hors limites" sur France 2.

Mariane James pour son spectacle "Tout est dans la voix" à la Cigale et en tournée, et pour la finale & la demi-finale de "La France a un Incroyable talent" sur M6.

Les caméras de C médiatique sont allées à la rencontre de Michel Drucker. Un portrait à découvrir dimanche dans l'émission.

Également dans l'émission, des images fortes de la libération d'un prisonnier des geôles syriennes par une journaliste de CNN.

C médiatique vous fera également découvrir les coulisses du Bigdil qui sera de retour en 2025 sur RMC Story.