"Enquête Exclusive" : Syrie, entre l'espoir et la crainte, dimanche 15 décembre 2024 sur M6

En raison de l'actualité, M6 modifie la programmation du magazine "Enquête Exclusive" dimanche 15 décembre 2024 et diffusera le document « Syrie, entre l'espoir et la crainte ».

Il aura fallu douze jours pour mettre fin à un demi-siècle de dictature en Syrie. Dans la nuit du 7 au 8 décembre dernier, les rebelles islamistes du groupe Hayat Tahrir al-Cham (HTC) ont renversé Bachar El-Assad, despote sanguinaire.

À Damas, la capitale, les équipes d'Enquête Exclusive ont partagé la liesse des habitants. Les journalistes ont suivi les nouveaux maîtres du pays, les islamistes du groupe rebelle, dans leur installation au pouvoir, parmi eux des Français. Du palais présidentiel à la sinistre prison Saydnaya, lieu de répression et de torture, les journalistes du magazine ont eu accès aux vestiges de la dictature. Ils ont aussi partagé les espoirs et les craintes de tout un peuple assoiffé de liberté. Et si certains Syriens reviennent au pays après des années d'exil, d'autres le fuient, par crainte du nouveau régime.

Alors, qui sont vraiment ces rebelles djihadistes emmenés par leur leader Abou Mohammed Al-Joulani ? Quel avenir pour les minorités, notamment chrétiennes ou alaouites ?

Récit d'une Syrie suspendue au fil de son destin.