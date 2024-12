"Sept à Huit" dimanche 15 décembre 2024 sur TF1, sommaire du magazine…

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 15 décembre 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Des idées cadeaux pour tous les budgets



Des prix minis dans des enseignes discount au luxe des grands magasins.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 15 décembre 2024 :

Contrôles sanitaires dans les restaurants



Viande avariée, rupture de la chaîne du froid, vous découvrirez une brigade de l'hygiène qui traque les restaurants qui mettent en danger la santé de leurs clients.

Île de Boipeba au Brésil

Reportage sur une île paradisiaque convoitée et menacée

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Olivier Le Bossé, un père en colère



C'est un père, habité par la tristesse et la colère, qui prend la parole pour mener un combat, et pour tenter de donner un sens au drame de sa vie.

Son fils, Quentin, a été mortellement fauché à vélo à Flourens (Haute-Garonne) vendredi 1er novembre 2024 par un automobiliste qui conduisait sous l'emprise de la cocaïne.

Olivier Le Bossé a pointé du doigt la responsabilité de la justice. L’automobiliste avait en effet été condamné quelques mois plus tôt pour avoir conduit sous l’effet de stupéfiants. "La peine n’a pas été suffisante. La justice lui a permis de reconduire si vite. Je ne peux que constater l’inutilité de la décision rendue. La justice lui a donné le droit de tuer !"