"Enquête de santé" : Quand la musique est bonne... pour notre santé, mardi 17 décembre 2024 sur France 5 (vidéo)

Mardi 17 décembre 2024 à 21:05 dans "Enquête de santé", vous allez découvrir que le musique est un médicament magique qui peut calmer la douleur et stimuler la mémoire, le tout, sans effets secondaires !

Ce numéro inédit d'"Enquête de santé" explore les pouvoirs extraordinaires de la musique sur notre corps et notre esprit.

Le documentaire réalisé par Céline Bittner sera suivi d'un débat animé par Marina Carrère d'Encausse.

Imaginez un traitement capable de calmer la douleur, de favoriser le sommeil, d’améliorer nos performances physiques et de stimuler la mémoire, le tout, sans effets secondaires. Ce médicament magique, c’est la musique !

Pour Mathias Malzieu, le chanteur du groupe de rock Dionysos, la musique est un fil qui l’a relié à la vie. Rescapé d’une maladie rare du sang, il a passé onze semaines en chambre stérile et doit sa survie à une greffe de cellules souches. Pour traverser cette épreuve, il a pu compter sur la musique, son alliée de toujours.

De plus en plus d'hôpitaux font appel à la musique pour aider leurs patients. À Bordeaux, la chirurgienne Aïcha N’Doye, membre du groupe « Les soignantes », a fait de sa voix un instrument unique pour calmer les angoisses de ses patients avant une intervention.

Grâce aux progrès de la science, on sait aujourd’hui que la musique possède des pouvoirs extraordinaires sur notre corps et notre esprit. Des mélodies sont utilisées pour aider les patients à tous les stades de la vie, comme au CHU de Dijon où des bébés prématurés reçoivent régulièrement la visite d’une cantatrice de l'opéra de la ville pour stimuler leur développement.

Comment la musique influence-t-elle notre humeur et nos émotions ? Pour le savoir, Marina Carrère d’Encausse s’est prêtée à une expérience étonnante. Équipée de capteurs mesurant sa tension et sa fréquence cardiaque, elle a assisté aux répétitions de la Symphonie n° 4 de Brahms par l’Orchestre de Radio France.

Certaines mélodies sont-elles plus efficaces que d’autres pour doper nos capacités ? Depuis trente ans, une sonate de Mozart passionne les scientifiques car elle aurait d’étonnants pouvoirs sur notre cerveau et pourrait même nous rendre plus intelligents. Mythe ou réalité ? La neurologue Sylvie Chokron et le compositeur André Manoukian décryptent le fameux « effet Mozart ».

Quand la musique est bonne… pour notre santé, voyage en quête de l’accord parfait.

Les invités du débat

Marianne James, auteure, compositrice et interprète .

Dr Aïcha N’Doye, chirurgienne et chanteuse du groupe « Les soignantes »



Dr Abigaël Débit, urgentiste et chanteuse du groupe « Les soignantes »

Sylvie Chokron, neuropsychologue, directrice de recherche au CNRS.

Dr Pierre Lemarquis, neurologue, spécialiste des liens entre cerveau et musique .

Emmanuelle Ledeuil, musicothérapeute .

Rym Benameur, chroniqueuse.