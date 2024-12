"C dans l'air" mardi 17 décembre 2024, les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 17 décembre 2024 à 17:30 pour un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce mardi 17 décembre 2024 Caroline Roux reçoit : Esther Crauser-Delbourg, économiste de l’eau et fondatrice de Water Wiser, cabinet de conseil en stratégie, spécialisé dans les enjeux de l’eau.

La plus célèbre des marques d’eau gazeuse française, Perrier, est sous la menace de perdre son label d’eau minérale naturelle, qui fait sa réputation depuis plus d’un siècle. Une inspection de l'ARS menée sur l’unique site de conditionnement de Perrier, à Vergèze, dans le Gard, estime que Nestlé Waters, propriétaire de la marque, doit sérieusement envisager "un arrêt de la production d’eau minérale sur le site" en raison de la qualité sanitaire régulièrement dégradée de ses captages et, en particulier, d’un risque d’ordre virologique.

Comme l’ont révélé Le Monde et Radio France en janvier dernier, la firme a eu recours pendant plusieurs années à des traitements interdits – microfiltration, filtres UV et charbons actifs – pour faire face à ces contaminations, bactériennes ou chimiques, sur certains de ses puits, à Vergèze mais aussi sur son site des Vosges, où sont puisées les eaux d’Hépar, de Contrex et de Vittel. Des traitements qui ont pour conséquence de modifier la qualité de l'eau, qui ne peut alors plus être vendue comme eau minérale naturelle. Or, ces traitements avaient été dissimulés. Un risque de fraude qui perdure, toujours selon le rapport d’inspection de l’ARS. En décembre 2022 déjà, l’Agence nationale de sécurité sanitaire avait indiqué au gouvernement qu’accorder à Nestlé la possibilité d’utiliser ces microfiltres ne serait "pas acceptable" et prévient qu’une telle autorisation "pourrait exposer la France à un risque de contentieux européen".

Esther Crauser-Delbourg décryptera le scandale Perrier, à la fois d'un point de vue sanitaire, mais aussi frauduleux. Si la source de Vergèze est polluée, qu'en est-il de la qualité de nos eaux minérales ? Elle reviendra sur la qualité de l'eau du robinet et sur la façon dont elle est contrôlée. La consommation d'eau en bouteille est en baisse au profit de celle de l'eau du robinet, passée de 65 % des Français en 2001, à 47 % en 2018.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :



Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au CEVIPOF.

Sylvie Pierre-Brossolette, éditorialiste politique au Point.

Caroline Michel-Aguirre, grand reporter au service politique du Nouvel Obs.

Brigitte Boucher, journaliste politique pour Franceinfo TV.

Le thème du magazine :

Alors qu’une course contre la montre s’est engagée à Mayotte pour venir en aide aux sinistrés et pour tenter de retrouver des survivants dans les décombres, le chef de l’Etat a indiqué hier soir qu’il allait se rendre dans l’archipel dans les prochains jours et décrété un deuil national après avoir présidé une réunion consacrée à la situation sur place à laquelle François Bayrou a assisté en visioconférence. Le Premier ministre étant à Pau, ville dont il est maire depuis 2014, pour présider le conseil municipal et défendre le cumul des mandats qu’il entend rétablir. Ce qui lui a valu depuis une avalanche de critiques à gauche, à droite et à l’extrême droite.

Son futur gouvernement n’est toujours pas constitué mais François Bayrou qui consulte l’ensemble des formations politiques depuis sa nomination vendredi dernier, a rencontré ce midi le président de la République pour évoquer une "architecture de démarrage" selon les mots du chef de file des députés du MoDem. En attendant d’en savoir plus, c’est donc un Premier ministre seul qui a plongé dans le chaudron de l’Assemblée ce mardi à partir de 15 heures avec une première séance des questions au gouvernement.

L'organisation de cette séance avait été demandée par la présidente du palais Bourbon Yaël Braun-Pivet lors de sa rencontre avec lui samedi. Selon une source parlementaire, cet exercice aurait le mérite d'éviter "le risque d'inconstitutionnalité" dont pourrait être entachée la loi spéciale adoptée lundi à l’unanimité et qui permet de lever l'impôt à partir du 1er janvier, en l'absence de budget. Un premier grand oral qui a permis également à François Bayrou de commencer à dévoiler sa méthode alors que sa déclaration de politique générale ne devrait intervenir que le 14 janvier prochain mais aussi d’évoquer la situation extrêmement difficile à Mayotte et de répondre aux polémiques.

Pendant ce temps-là outre-Rhin, le chancelier allemand Olaf Scholf a perdu sans surprise lundi un vote de confiance au Bundestag. Ce résultat attendu va conduire la première économie européenne à des élections législatives le 23 février. La coalition hétéroclite au pouvoir depuis 2021 avait implosé le 6 novembre dernier, après le limogeage du ministre des Finances libéral, Christian Lindner, en raison de différends sur la politique économique et budgétaire.

Alors quel regard portez-vous sur les premiers jours de François Bayrou à Matignon ? À quoi pourrait ressembler son futur gouvernement ? Depuis leur rencontre en 2016 et leur alliance politique en 2017, François Bayrou et Emmanuel Macron entretiennent une relation complexe. Pourrait-elle se transformer en duel ? Enfin que se passe-t-il en Allemagne ?

