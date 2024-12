Nouvel "Appel à Témoins" sur M6 le 8 janvier 2025 : voici les affaires qui seront traitées par Julien Courbet

Mercredi 8 janvier 2025 à 21:10, M6 diffusera le 11ème numéro de l'émission "Appel à Témoins" présenté par Julien Courbet. Voici les quatre nouvelles affaires qui seront traitées dans l'émission.

Parce que depuis des mois ou des années l’un de leurs proches a disparu et qu’ils n’ont toujours aucune nouvelle, parce que leur fils, leur fille ou leur mari a été tué et qu’ils ne savent toujours pas qui est le meurtrier, ces personnes veulent des réponses.

Aux côtés de Julien Courbet, enquêteurs, procureurs, avocats, mais aussi les proches des victimes viennent en plateau lancer des appels à témoins en direct.

4 nouvelles affaires non élucidées :

Mort mystérieuse • Marie-Claire Bibaud (Tercé, Vienne)

Marie-Claire Bibaud, 69 ans, est une retraitée dynamique. Elle vit dans le petit village de Tercé, près de Poitiers. Le 16 janvier 2023, tout bascule. Ce jour-là, Delphine, sa fille, s’inquiète de ne pas avoir de nouvelles. Lorsqu’elle arrive chez sa mère à 21h, Marie-Claire est décédée au fond du puits dans le jardin.

Alors qu’a-t-il bien pu se passer ? A 9h17, Marie-Claire consultait internet sur son portable. A 9h20, sa montre connectée indique qu’elle ne respire plus. Les enquêteurs concluent rapidement à un accident : Marie-Claire aurait chuté en voulant réparer la pompe à l’intérieur du puits. Mais sa fille, Delphine, est convaincue qu’elle n’est pas tombée toute seule. Quelqu’un aurait-il pu s’en prendre à elle et la pousser dans le puits ? Et pour quelle raison ?

Disparition inquiétante • Théo Courcoux (Saint-Nazaire, Loire Atlantique)

Le 1er décembre 2023, aux alentours de 18h20 Théo Courcoux, 21 ans, quitte son travail chez Airbus à Saint-Nazaire. Il doit retrouver sa petite amie à 20h30 chez elle, mais il n’arrivera jamais. Sa voiture est retrouvée vers 1h du matin, abandonnée sur un parking au pied du pont de Saint-Nazaire.

Théo n’avait semble-t-il aucune raison de disparaître. C’est un jeune homme très stable dans la vie. Employé en alternance chez Airbus depuis 2 ans en tant qu’ajusteur monteur, il vient tout juste d’obtenir son CDI. Il vit encore chez sa mère mais nourrit de nombreux projets avec sa petite amie, avec laquelle il est en couple depuis 7 ans. Tous deux ont le projet de construire une maison. Et, dans l’immédiat, ont réservé un voyage à Bali.

Qu’a-t-il donc bien pu arriver à ce garçon décrit comme gentil et sans histoire ?

Meurtre non élucidé • Thierry Métayer (Saligny-sur-Roudon, Allier)

Le dimanche 10 mars 2019, Thierry Métayer, 54 ans, est retrouvé par un voisin plié en deux agonisant sur la porte fermière de sa maison située dans un petit hameau de l’Allier. Il a été poignardé au ventre, et décède peu après l’arrivée des secours. Qui aurait bien pu se déchaîner avec une telle violence sur cet homme décrit par ses proches comme quelqu’un de calme, évitant les conflits et ayant le coeur sur la main ?

La famille de Thierry Métayer, sa soeur, son beau-frère et sa nièce se battent pour faire éclater la vérité, et remettre sur les bons rails une enquête qui s’était au départ très mal orientée. Dans un premier temps les gendarmes ont en effet penché pour un suicide ou une blessure par accident causée par un des boucs que Thierry possédait.

En lançant un appel à témoins, la famille de Thierry Métayer espère surtout recueillir des témoignages sur l’emploi du temps de Thierry lors de ce fatal week-end. Seule certitude, le samedi veille de sa mort, entre 7 heures et 10 h 30 du matin Thierry était présent dans le lycée agricole où il était employé, pour préparer des portes ouvertes. Ensuite, personne ne sait ce qu’il a fait jusqu’à ce qu’il soit trouvé gravement blessé sur sa porte le lendemain, dimanche, à 12h15.

Identification • L'inconnue de la Meuse (Namur, Belgique)

Pour la première fois, l’émission Appel à Témoins collabore avec la Police Judiciaire Fédérale de Belgique. Le service consacré à la Section Crime a contacté la rédaction de l’émission dans le cadre de l’opération « Identify me » lancée par Interpol en mai 2023. Cette action de grande envergure a pour but d’identifier 22 corps de femmes anonymes retrouvés entre 1976 et 2019 dans différents pays, notamment en Belgique.

Aujourd’hui, les policiers belges sollicitent l’attention et les témoignages des téléspectateurs français afin de connaître l’identité de cette femme. Cette inconnue a été repêchée dans la Meuse à Namur le 7 juin 2005. Les enquêteurs sont persuadés que cette femme est française et que son corps aurait été emporté par le courant de l’autre côté de la frontière. Son corps n’a jamais été réclamé par personne.

C’est inédit, Appel à Témoins ne recherche donc pas une disparue, mais bien la famille de cette inconnue dont la mort reste mystérieuse.

Si vous avez des informations à communiquer

Un numéro vert 0800 10 11 21 non surtaxé est mis à la disposition des téléspectateurs, 5 jours avant le direct et durant et toute l’émission.

L’adresse email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. reste ouverte en permanence.