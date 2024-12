"C l’hebdo" samedi 21 décembre 2024, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Samedi 21 décembre 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 21 décembre 2024 :

18:55 C L'hebdo

Jérôme Kerviel peut-il obtenir un nouveau procès ?

Jérôme Kerviel contre-attaque ce soir dans l'émission.

Viols de Mazan

David Pelicot, le fils de Gisèle Pelicot et son petit-fils Nathan s'expriment pour la première fois ensemble.

20:55 C L'hebdo, la suite

Thomas Jolly, l'homme de l'année.

Alex Vizorek, pour son livre "L’histoire du suppositoire qui voulait sauver Noël".

François Perret pour son livre "Pâtisserie maison".

La Garde Républicaine interprètera un medley de Noël.