"C dans l'air" lundi 23 décembre 2024, les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Ce lundi 23 décembre 2024, Caroline Roux recevra : Patrice Duhamel, journaliste et essayiste.

Quatre premiers ministres, une dissolution, une motion de censure et pas encore de budget pour 2025 ni de gouvernement. 2024 est une année sans précédent dans l’histoire de la Vème République. Michel Barnier n’est resté que trois mois à Matignon et François Bayrou, nommé depuis quelques jours seulement, semble déjà en mauvaise posture. Les Français perdent confiance en les institutions et craignent que l’instabilité politique ait des répercussions sur leur pouvoir d’achat. 9 Français sur 10 se disent ainsi inquiets de la situation économique actuelle, selon un sondage pour l’Institut Montaigne. Est-ce une crise politique ou une crise de régime ? P

Patrice Duhamel reviendra sur l’instabilité politique en France depuis la dissolution.

Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au CEVIPOF.

Jérôme Fourquet, directeur département Opinion de l'institut de sondages IFOP.

Lou Fritel, journaliste politique à Paris Match.

Alix Bouilaguet, éditorialiste politique à France Télévisions.

Bayrou : déjà affaibli ?

L'heure tourne à Matignon. Alors que le nouveau Premier ministre François Bayrou avait promis d'annoncer son gouvernement avant Noël, les choix semblent plus compliqués que prévus. Officiellement, l’entourage du premier ministre communiquait dimanche sur les "derniers réglages" en cours. Mais en coulisses, les points de blocage se multiplient. Choisi par Emmanuel Macron pour élargir sa majorité, sans LFI ni le RN, François Bayrou peine à convaincre la droite et la gauche. Chez les Républicains, Laurent Wauquiez, a annoncé devant ses troupes qu’il avait refusé Bercy, par crainte de devoir y augmenter la fiscalité. Les socialistes, se sont d'abord dit ouvert à une collaboration avec François Bayrou, avant de constater de trop grands désaccords. Seul François Rebsamen, ex-socialiste et soutien d’Emmanuel Macron, dès 2017, se déclare "prêt" à rejoindre le gouvernement. Pendant ce temps, le RN continue de maintenir la pression. Marine Le Pen et Jordan Bardella voient d'un très mauvais œil la nomination du président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, qui a battu deux fois l'extrême droite sur ses terres aux élections régionales. Plusieurs ministres pourraient ainsi garder leurs postes, à l'image de Sébastien Lecornu aux Armées, ou Bruno Retailleau à l'Intérieur. Du côté des Affaires étrangères, l'actuel locataire Jean-Noël Barrot espère rempiler, mais le poste est aussi convoité par Gérald Darmanin. Côté entrant, on parle d'un potentiel retour d'Élisabeth Borne, à l'éducation cette fois. L'annonce du gouvernement n'interviendra pas avant ce soir, deuil national en hommage aux victimes du cyclone Chido à Mayotte, oblige.

Au même moment, Emmanuel Macron multiplie les déplacements. Ces derniers jours, le président s'est envolé pour Bruxelles, Mayotte, Djibouti et l’Éthiopie avant de revenir dimanche matin à Paris. Dans une série d'articles publiée dans Le Monde, trois journalistes, dont la Grand reporter Ariane chemin, ont enquêté sur l'ambiance de fin de règne autour du chef de l'État. Président le plus impopulaire de la Ve République depuis Jacques Chirac, Emmanuel Macron serait plus isolé que jamais depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. "Il n’écoute plus personne", aurait confié son épouse Brigitte Macron à plusieurs interlocuteurs. Présenté comme socialiste lors de ses débuts en politique, puis centriste avec la création de son mouvement "En marche", le président se rapproche de plus en plus de la droite, en témoignent l'influence de Nicolas Sarkozy et la nomination de Michel Barnier en septembre dernier. L'enquête du monde rapporte également des propos très polémiques, voire racistes, tenus par le président en privé, bien que l'Élysée conteste. La journaliste Ariane Chemin nous racontera l'ambiance qui règne autour de l'Élysée ces derniers mois.

En Normandie, la fermeture en janvier de l'entreprise Europhane symbolise cette ambiance de renoncement. Emmanuel Macron avait promis de réindustrialiser la France, mais l'entreprise qui fabrique depuis plus d’un demi-siècle des éclairages publics aux Andelys, dans l’Eure, n'a pas pu être sauvée. Certains de ses salariés craignent de ne pas réussir à retrouver du travail en raison de leur âge avancé. C'est un nouveau plan social, après ceux annoncés chez Michelin et ArcelorMittal, deux poids lourds de l'industrie française. Preuve de ce mauvais climat économique, le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires dénombrait, en octobre, 52 214 procédures collectives ouvertes d’entreprises en difficulté depuis le début de l’année, en nette accélération depuis 2023. De la distribution à l'automobile, en passant par la technologie, tous les secteurs sont touchés par les défaillances d'entreprise. La réélection en novembre dernier de Donald Trump, qui promet la guerre commerciale à de nombreux pays, ne présage rien de bon.

À quoi va ressembler le gouvernement de François Bayrou ? Comment Emmanuel Macron s'est-il isolé depuis sa réélection ? Et doit-on craindre une avalanche de plans sociaux en France ?

