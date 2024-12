HugoDécrypte : L'interview face cachée de Soprano sur France 2 jeudi 26 décembre 2024 (vidéo)

Jeudi 26 décembre 2024 à 23:25 sur France 2, Hugo Travers reçoit le rappeur, chanteur et compositeur Soprano pour un entretien à bâtons rompus.

Dans L'interview face cachée, Hugo Travers, fondateur d'HugoDécrypte, réinvente l’interview avec un invité de premier plan pour le découvrir sous un nouveau jour.

Au cours de cet entretien, Soprano revient sur ses débuts dans le rap avec le groupe Psy 4 de la rime composé d'Alonzo, Vincenzo (ses cousins) et du DJ Sya Styles (son ami d'enfance), repérés par Akhenaton (IAM).

Soprano reviendra également sur sa carrière en solo qu'il a débuté en 2007 avec son premier album « Puisqu'il faut vivre » et sur son goût assumé pour la musique pop avec son album « Cosmopolitanie ».

La mécanique de L'interview face cachée est inspirée de celle des jeux, et affiche un ton à la fois ludique et profond. Le format d’HugoDécrypte est rythmé par des happenings qui visent à surprendre l’invité et à obtenir des réponses qui sortent des sentiers battus.