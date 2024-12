"Echappées Belles" : Les Seychelles, précieuse nature, samedi 28 décembre 2024 sur France 5 (vidéo)

Samedi 28 décembre 2024 à 21:05, France 5 rediffusera le numéro du magazine "Echappées Belles" dans lequel Jérôme Pitorin vous emmène aux Seychelles.

Les Seychelles, un nom qui a lui seul fait déjà rêver les voyageurs friands de découvrir le paradis sur terre… Ils chantent « C’est aux Seychelles qu’la vie est belle » dans cet archipel de 115 îles (parfois plus selon les marées…).

Au milieu de l’Océan Indien, les Seychelles s’étalent sur plus de 1000 kms de distance. Jadis mouillages de matelots perdus ou inquiets des rivages inconnus, les Seychelles sont devenues des escales stratégiques sur la Route des Épices ou la Route de la Soie. Puis repaire secrets de corsaires, au grès des vents et des époques, les Seychelles se sont laissées rencontrer par différentes cultures et ethnies. Véritable terre de rencontres, les Seychelles se racontent en anglais, en français et en créole, les 3 langues officielles, témoignage de métissages.

Mais les Seychelles, ce n’est pas que les plages ! Au bleu azur des immenses lagons s’ajoutent de nombreux atouts nature, parfois méconnus comme des mangroves, des cascades, des randonnées surprenantes ou des espèces endémiques uniques au monde comme les tortues géantes et les cocos de mer qui se nichent dans l’archipel !

C’est donc naturellement que le tourisme s’est imposé comme pilier principal de l’économie seychelloise.

Le pays mise sur sur un touristique haut de gamme, de luxe et non de masse. Tournées de plus en plus vers le tourisme durable, les Seychelles font figures de modèles environnementaux pour bons nombres d’autres pays. Plusieurs réserves naturelles sont classées et scrutées à travers le monde.

Ce voyage est l’occasion pour Jérôme Pitorin d’aller au-delà de la carte postale, à la rencontre des Seychellois amoureux de leur territoire, incapables de quitter leur île pour vivre ailleurs, engagés pour soigner la faune et la flore locales, et toujours très heureux de partager ces cadeaux de cet archipel paradisiaque.

Les reportages :

Dans les coulisses d’un hôtel d’exception

Un éden tropical à préserver

Culture créole

Bird Island, vivre déconnecté, près de la nature

La pêche

Les Seychelles, source d'inspiration.

À la suite de ce numéro, France 5 rediffusera "Échappées belles : Dolomites, l'Italie des sommets".