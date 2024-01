"Echappées Belles - Dolomites, l'Italie des sommets" samedi 20 janvier 2024 sur France 5 - Vidéo

Samedi 20 janvier 2024 à 21:05, France 5 vous proposera un noubel inédit du magazine "Echappées belles" dans lequel Ismaël Khelifa vous emmène dans les montagnes du nord de l'Italie.

Bienvenue dans les Dolomites ! Ces montagnes du nord de l’Italie dont le seul nom fait instantanément place au rêve. Montagnes, lacs, et vallées verdoyantes sont à découvrir et ne laissent pas indifférents ceux qui ont le bonheur d’y plonger.

Pour cette émission très spéciale, Ismaël Khelifa sera accompagné par Heidi, glaciologue. Ensemble ils parcourront les montagnes et vous feront découvrir l’univers de leurs habitants : activités sportives, de plein air, gastronomie, folklores, ces montagnes ont tout pour attirer les touristes avides de grands espaces !

Les Dolomites sont au cœur de trois provinces : le Trentin, le Sud-Tyrol italien et la Vénétie. Celles-ci impliquent des influences diverses : dans ces reliefs des Alpes italiennes, les italiens parlent Italien, Allemand ou encore Ladin (un dialecte dont il existe plusieurs versions). Les Dolomites, ce sont des paysages spectaculaires et une roche à laquelle la lumière du soleil donne un rose unique. Un espace majestueux et pourtant très fragile. En effet en juillet 2022, la Marmolada, glacier le plus élevé de la chaîne montagneuse – de près de 3240 mètres – s’est en partie effondré faisant 11 morts et 8 blessés.

Heidi et Ismaël iront à la rencontre de ceux qui veillent sur la montagne, ainsi que de ceux qui la pratique. Vous allez découvrir des amoureux des reliefs, des gens qui s’adaptent, au cœur d’une nature aussi belle qu’imprévisible.

Quel impact a le réchauffement climatique sur les montagnes des Dolomites et ses habitants ?

Les reportages diffusés :

Identité du Süd-Tyrol: une enclave autrichienne en Italie.

Les lacs alpins, emblèmes des Dolomites.

L'automne, la saison des récoltes.

Portrait de chef étoilé.

Les activités estivales en montagne.

Les Dolomites, un trésor minéral.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Echappées belles - Corse du Sud, de village en village".