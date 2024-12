"C dans l'air" vendredi 27 décembre 2024, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce vendredi 27 décembre 2024 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce vendredi 27 décembre 2024, Caroline Roux recevra : Béatrice Brugère, magistrate, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO et auteure de "Justice : la colère monte" (L’observatoire)

Gérald Darmanin, ancien ministre de l'Intérieur, a été nommé Garde des Sceaux mardi. En déplacement mercredi en Picardie, le nouveau ministre de la Justice a déclaré qu'il comptait obtenir davantage de moyens pour son ministère, afin de permettre une "justice rapide", et a aussi dit vouloir "nettoyer les prisons" de leurs nombreuses difficultés. La justice "est malheureusement trop lente, les magistrats sont les premiers à s'en plaindre", a-t-il déclaré devant la presse au tribunal judiciaire d'Amiens, son premier déplacement. "Cette rapidité, elle passe par plus d'effectifs, plus de greffiers bien évidemment, et plus de magistrats", a-t-il poursuivi. M. Darmanin a aussi visité le centre pénitentiaire de Liancourt (Oise), alors que la surpopulation carcérale en France devient de plus en plus problématique. Plus de 80.000 personnes étaient incarcérées au 1er novembre, un nouveau record, soit une densité carcérale de 128,5%. "On n'a pas toujours besoin de prisons pour des gens qui font 20 ans (...), on doit pouvoir faire des choses beaucoup plus à taille humaine, un peu partout sur le territoire national", a imaginé mercredi M. Darmanin, rappelant être "très sensible à l'idée que les petites peines, des peines courtes, doivent être exécutées".

Invité hier soir sur TF1, il a également fait une proposition : porter le délai de garde à vue à 72 heures "dans les cas de violences sexuelles aggravées et de féminicides". "Ça permet de mettre en protection la femme qui a été menacée, violentée, agressée. Ça permet de faire les constatations de police technique et scientifique et ça permet d'interroger plus longuement la personne", a-t-il détaillé.

Béatrice Brugère, magistrate, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO reviendra sur les propositions du nouveau ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Elle nous donnera son sentiment sur cette nomination de l'ancien ministre de l'Intérieur, qui avait déclaré au Parisien en 2021 que "le problème de la Police, c'est la faiblesse des moyens de la Justice". Elle nous expliquera aussi sa vision d'un changement de culture en matière carcérale en France. «Nos prisons ne débordent pas parce que nous incarcérons trop, mais parce que nous incarcérons trop tard», affirme la magistrate dans le Figaro. Pour elle, "il faut en finir avec l’aménagement systématique des peines, qui ne prévient aucunement la récidive. Et accepter d’incarcérer les délinquants y compris pour des courtes durées".

Philippe Dessertine, directeur de l’Institut de Haute Finance.

Erwan Benezet, journaliste au service économie du Parisien.

Stéphanie Villers, économiste, conseillère économique de PwC France.

Isabelle Raymond, cheffe du service économie et social de France Info.

Le thème de l'émission :

Déficit, entreprises, impôts... la grande inquiétude

"Je sais la difficulté de la tâche". C'est par ses mots qu'Eric Lombard a entamé lundi son mandat de nouveau ministre de l'Économie après avoir été nommé par François Bayrou. Même si son profil de technicien a été bien reçu par les milieux économique et politique, la tâche s'annonce compliquée pour l'ancien président de la Caisse des dépôts et consignations et quasi novice en politique. Celui qu'on décrit comme un banquier de gauche, a la lourde responsabilité de construire un budget d'ici la fin du mois de février sous la pression du RN qui n'a pas hésité à censurer le dernier gouvernement. La tension n'a jamais été aussi forte en France, alors que la dette française atteint un pic de 3 303 milliards d'euros au troisième trimestre. De son côté, le chômage a augmenté de 1,4 % en novembre et devrait continuer à suivre cette trajectoire sur les prochains mois, selon l'Insee. Pour une fois unis, les syndicats des travailleurs et du patronat ont pressé ces derniers jours le Premier ministre de "trouver des compromis" et exhorté à la "stabilité", notamment fiscale. Eric Lombard saura-t-il trouver la méthode ? Lui dit vouloir s'appuyer sur "l’écoute, le dialogue et la recherche de solutions partagées".

Pour l'instant, on ne peut pas dire que le milieu du BTP soit rassuré par ce gouvernement. Le secteur est paralysé par l'incertitude sur le futur budget. Cette année, seulement 250 000 logements sont sortis de terre en France, du jamais vu depuis les années 1950. Sur 12 mois, la baisse des mises en chantier atteint 28,6 % en maison individuelle et 21,3 % en logement collectif. En cause notamment, un moindre accès au crédit pour les ménages et une augmentation des coûts de production. Dans un communiqué publié en début de semaine, le président de la Fédération française du bâtiment Olivier Salleron a demandé à ce que "le nouveau gouvernement s’engage urgemment à prendre des mesures décisives pour lutter contre la crise violente de la construction qui met en péril la France ainsi que les finances publiques". Maigre bonne nouvelle pour le milieu : les ministres Valérie Létard, au Logement, et Agnès Pannier-Runacher, à la Transition écologique, restent à leur poste.

Eric Lombard a donc la lourde tâche de mettre sur la table un budget qui permettra de réduire le déficit à 6,1% du PIB affiché par la France. Une tâche éminemment compliquée lorsqu'on sait que la France n'a pas fini une année à l'équilibre depuis 50 ans. C'est sous Valéry Giscard d'Estaing, en 1974, que la France termine pour la dernière fois avec un solde budgétaire positif de 8,5 milliards de francs (environ 6,7 milliards d'euros). C dans l'air est allé rencontrer Jean-Pierre Fourcade, dernier ministre des Finances français à avoir présenté et exécuté un budget à l'équilibre. L’homme âgé de 95 ans observe avec effroi la situation “cauchemardesque” française, qui pourrait mettre en danger toute la zone euro.

Comment Eric Lombard va-t-il s'y prendre pour faire passer le projet de loi finances ? Pourquoi le secteur du BTP s'inquiète des perspectives économiques ? Et la France a-t-elle les moyens de renouer avec un budget à l'équilibre ?

