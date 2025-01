"C dans l'air" vendredi 3 janvier 2025, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 3 janvier 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce vendredi 3 janvier 2025, Axel de Tarlé recevra : Peer de Jong, ancien colonel de la Marine, vice-président de l'institut Themiis. Auteur de "Poutine, Lord of War", aux éditions Mareuil.

Le colonel Peer de Jong est publie un livre très documenté sur la stratégie du président russe, nouveau "Seigneur de guerre".

Désormais au pouvoir en Russie depuis 25 ans, Vladimir Poutine a adressé ses voeux à la Nation, sur un ton triomphaliste,comme chaque année.Saluant un pays « indépendant, libre et fort », il est apparu d’autant plus sûr de lui que son armée a conquis près de 4.000 kilomètres carrés de territoire ukrainien au cours des douze derniers mois. Alors que son armée reste à l'offensive en Ukraine, près de trois ans après le début de la guerre, les signes d’une brusque dégradation de la situation économique se multiplient.

Le colonel Peer de Jong décryptera la stratégie du "seigneur de guerre" Poutine. Il reviendra sur ses 25 années au pouvoir, lui qui, au début du siècle, envisageait un rapprochement avec l'Otan. Une époque qui paraît bien lointaine aujourd'hui, pour celui qui a ouvert le pays à de nouveaux espaces d'influence en Afrique ou en Asie prônant un monde "multipolaire" face à l'hégémonie occidentale.

Emmanuel Duteil, directeur de la rédaction de L’Usine Nouvelle.

Corinne Jolly, présidente de PAP (Particulier à Particulier).

Géraldine Houdayer, journaliste spécialiste de la consommation à France Bleu.

Mathieu Plane, économiste, directeur adjoint du Département Analyse et Prévision à l'OFCE.

Immobilier, auto, électricité... les nouveautés de 2025

Comme chaque année, de nouvelles lois sont entrées en vigueur le 1er janvier et les changements sont nombreux en 2025. À commencer par les retraites : les pensions de base ont augmenté de 2,2 %. Faute d’adoption du budget de la Sécurité sociale, cette revalorisation a été indexée sur l’inflation. Elle est supérieure à ce que proposait le gouvernement censuré de Michel Barnier qui avait évoqué une augmentation de 1,6 %.

À cela s'ajoutent notamment la hausse du prix des mutuelles (6% en moyenne), du prix du tabac (le paquet de vingt cigarettes avoisine les treize euros), du timbre, ou encore de l'électricité. Côté immobilier, l'interdiction de louer des logements de classe énergétique G est aussi entré en vigueur. Enfin, le RSA est maintenant conditionné sur tout le territoire à quinze heures d’activités hebdomadaires d’accompagnement et d’insertion.

Pendant ce temps, la ville de Senlis, dans l'Oise, a été classé parmi les meilleures communes en termes de qualité de vie de prix pour les cadres. Proche de Paris et de l’aéroport de Roissy, la ville au riche patrimoine historique attire de plus en plus de Franciliens avides d'espace et de tranquillité.

Dans cette période compliquée pour le pouvoir d'achat, un autre phénomène peut faire perdre de l'argent : celui des arnaques aux colis. Fréquentes, ces escroqueries tentent recevoir de l'argent des consommateurs via des textos parfois trompeurs. De nombreuses autres arnaques se développent en ligne, comme celles qui proposent des placements alléchants.

Alors, l'année 2025 sera-t-elle noire sur le plan du pouvoir d'achat ? Pourquoi de nombreux franciliens quittent l'Ile-de-France pour des villes en périphérie ? Comment se protéger des arnaques ?

