"Cash Investigation" : Pénuries de médicaments, les labos font-ils la loi ? jeudi 9 janvier 2025 sur France 2

Jeudi 9 janvier 2025 à 21:05, Elise Lucet présentera sur France 2 un nouveau numéro de "Cash Investigation" qui s'intéressera aux raisons du manque de médicaments en France et sur les tarifs exorbitants de certains traitements.

Pour le troisième hiver consécutif, la France fait face à un phénomène inquiétant : les pénuries de médicaments. En 2023, près de 5 000 références de médicaments ont été en rupture ou en tension d’approvisionnement dans les pharmacies. Il s’agit pourtant de médicaments essentiels : des antibiotiques, des anti-cancéreux ou des anti-infectieux. Des traitements qui, jusqu’à présent, ne manquaient pas.

Pourquoi sommes-nous confrontés à cette situation ? Qui en est responsable ?

Julie Lotz a enquêté pendant plus d’un an pour répondre à ces questions, et s’est particulièrement intéressée à un médicament vital, l’antibiotique le plus consommé par les Français : l’amoxicilline. L’hiver dernier, des millions de boîtes manquaient pour soigner les otites, les angines ou les sinusites. Certains pharmaciens auraient-ils fait du « surstock », privant d’autres officines de marchandise ? Ou bien les laboratoires n’auraient-ils pas assez produit pour approvisionner tout le territoire ? L’État a-t-il encore du pouvoir face à ces puissants industriels ?

Cash a aussi enquêté sur les traitements innovants contre la mucoviscidose qui touche plus de 100 000 personnes dans le monde. Pour certains malades, le quotidien s’est grandement amélioré grâce à un médicament fabriqué par le laboratoire Vertex. Mais cet industriel américain limite l’accès à son traitement aux pays qui acceptent d’en payer le prix fort, quitte à priver des patients de ce traitement.

Après ce numéro inédit de Cash, le magazine proposera un grand débat. Des invités de tous horizons, acteurs du secteur, responsables politiques, experts, répondront aux questions d’Élise Lucet.