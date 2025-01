"C dans l'air" jeudi 9 janvier 2025, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 9 janvier 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 9 janvier 2025, Caroline Roux recevra : Noémie Kohler, sœur de Cécile Kohler, otage d'État détenue depuis mai 2022 en Iran.

Cécile Kohler, professeure agrégée de français et enseignante en lettres modernes dans les Yvelines, a été arrêtée le 7 mai 2022 en Iran avec son compagnon Jacques Paris, un ancien professeur de mathématiques de 69 ans, alors qu'ils étaient venus faire du tourisme dans le pays. Le couple est soupçonné d'espionnage par l'État iranien.

Narges Mohammadi, qui a reçu en 2023 le prix Nobel de la paix pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran et pour la promotion des droits humains, a donné des nouvelles de Cécile Kohler via les co-détenues de la Française. "Moi aussi j’étais en isolement, vous savez. Et ce sont des conditions terribles, une vraie torture", a-t-elle assuré.

Noémie Kohler reviendra sur son combat et sa mobilisation pour faire libérer sa sœur détenue en Iran.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis, éditorialiste à Ouest France.

Loïc de La Mornais, grand reporter à France Télévisions.

Vincent Jolly, grand reporter au Figaro Magazine.

Tara Varma, chercheure spécialiste en relations internationales invitée à la Brookings Institution à Washington.

Le thème de l'émission :

C’est l’incendie le plus destructeur de l’histoire de Los Angeles. Il a déjà ravagé les alentours et plusieurs quartiers de la deuxième ville des Etats-Unis, attisé par des rafales de vent à 160 kilomètres heure sur des sols très secs. Au moins cinq personnes ont perdu la vie et des dizaines de milliers d'habitants ont dû être évacués, y compris à Hollywood. Entre 1 000 et 1 500 bâtiments, principalement des habitations, ont été détruits. Un bilan qui pourrait encore s’alourdir, selon les autorités. Los Angeles est balayée par "des vents de la force d’un ouragan combinés à des conditions de sécheresse extrême", a résumé la maire Karen Bass, lors d’un point presse mercredi soir. Face à l’ampleur de la catastrophe, Joe Biden a annulé son déplacement en Italie pour se concentrer sur la gestion des incendies. "Nous faisons tout ce qu’il faut pour contenir ces incendies et assurer un retour à la normale", a déclaré le président américain mercredi depuis une caserne de pompiers à Los Angeles. La veille, il avait débloqué des aides fédérales pour faciliter le combat contre les flammes.

Pendant ce temps, sur sa plateforme Truth social, Donald Trump a estimé que ces incendies "pourraient devenir, en termes de dollars, les pires de l'histoire de notre pays" et a pointé du doigt celui qu’il estime être le responsable : le gouverneur démocrate de Californie Gavin Newsom, l’une de ses bêtes noires. Le milliardaire qui ne fait jamais dans la dentelle a commencé son post en renommant Gavin Newsom, écrivant "Gavin Newscum". "Scum" en anglais peut être traduit en français par l’insulte "ordure". Il l’a ensuite accusé d’avoir "refusé de signer la déclaration de restauration de l’eau qui lui avait été soumise" pour "protéger un poisson sans intérêt appelé hypomesus transpacificus".

Problème, ont répondu les services de Gavin Newsom sur X : "Il n’existe pas de document tel que la déclaration de restauration des eaux – c’est de la pure fiction." Et le démocrate d’ajouter : "Le gouverneur se concentre sur la protection des personnes, sans faire de politique, et s’assure que les pompiers disposent de toutes les ressources dont ils ont besoin".

De son côté Elon Musk a partagé une vidéo apocalyptique des incendies qui ravagent Los Angeles sur X. Le patron de X qui multiplie les ingérences en Europe, apportant son soutien aux partis d’extrême droite, est au centre d’une nouvelle polémique en Italie et dans l’UE depuis que dans la foulée de la visite éclair de la Première ministre italienne Giorgia Meloni samedi au président Donald Trump en Floride, des médias italiens ont affirmé que le gouvernement était en pourparlers avancés avec SpaceX pour un contrat de 1,5 milliard d’euros visant à doter la présidence du Conseil et le ministère de la Défense d’un système de communication satellitaire sophistiqué.

"Si 1,5 milliard d’euros de l’argent des Italiens pour utiliser les satellites du milliardaire américain dans notre pays est le prix à payer pour son amitié, nous ne sommes pas d’accord", a dénoncé la cheffe du Parti démocrate, Elly Schlein. Ces discussions ont également fait bondir l’ancien vice-ministre des Finances Antonio Misiani, qui a qualifié ce contrat de "trahison inacceptable de la souveraineté nationale".

Le contrat indigne bien au-delà des frontières italiennes. "La sécurité européenne est en jeu !", a notamment déclaré Alexandra Geese, députée européenne des Verts allemands, sur BlueSky. Cet accord "remet le gouvernement italien, la défense et la communication militaire à un proto-fasciste imprévisible… ", a-t-elle ajouté.

Ce dimanche, l’agence Bloomberg a indiqué que les négociations entre Rome et Space X pour acheter des services de communication sécurisés étaient en phase finale. Puis dans un message publié ce lundi sur son réseau X, Elon Musk s’est dit « prêt à fournir à l’Italie les connexions les plus perfectionnées et les plus sûres". Pour autant, dans un communiqué publié lundi, le gouvernement italien a démenti "que des contrats aient été signés ou que des accords aient été conclus". De son côté Giorgia Meloni a nié ce jeudi avoir parlé avec Elon Musk d’un contrat de cybersécurité tout en reconnaissant que "SpaceX a présenté au gouvernement une technologie permettant de communiquer en sécurité au niveau national mais surtout au niveau planétaire, ce qui pour nous signifie surtout garantir des communications en sécurité avec nos représentations diplomatiques et, par exemple, nos contingents militaires à l’étranger".

Alors le gouvernement de Giorgia Meloni est-il en pourparlers avec SpaceX d’Elon Musk ? Quelles conséquences un tel contrat aurait-il pour l’Europe ? Et que se passe-t-il à Los Angeles ? Enfin quelle sera la politique énergétique de l’Amérique de Trump ? Climatosceptique, Donald Trump a promis de faire de nouveau sortir les Etats-Unis de l’accord de Paris, et de démanteler les mesures favorables au climat. Il a également nommé comme ministre de l'Energie Chris Wright, patron d'une entreprise spécialisée dans la fracturation hydraulique, le "fracking", une méthode d'extraction d'hydrocarbures très polluante, notamment pour les eaux, qui permet d’extraire les gaz de schiste du sous-sol. Nos nous sommes rendus en Pennsylvanie où l'industrie du gaz de schiste est omniprésente.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.