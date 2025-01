"C dans l'air" vendredi 10 janvier 2025, les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce vendredi 10 janvier 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce vendredi 10 janvier 2025, Axel de Tarlé recevra : Mireille Weinberg, journaliste, rédactrice en chef adjointe au magazine Capital.

En 2025, le taux du livret A va baisser de 3% à 2,5%. Une baisse qui suit le cours de l'inflation, pour le placement préféré des Français. Des Français qui sont de grands épargnants, avec un taux d'épargne record en ce début 2025 (hors période de Covid), de 18,2%. L'assurance-vie, qui représente une manne de 1.985 milliards d'euros, est un des placements privilégiés en France. Alors où placer ses économies, faut-il prendre des risques ou pas, selon sa situation financière ?

Dans le même temps, et compte-tenu de l'incertitude géopolitique, le cours de l'or est au plus haut actuellement. Une situation classique lorsque les tensions sont importantes dans le monde. Une incertitude qui se couple à l'instabilité politique en France, notamment depuis la dissolution. Alors même que la peur du chômage revient, en raison des centaines de plans de licenciement en cours ou à venir.

Mireille Weinberg nous expliquera pourquoi le taux du livret A va baisser en 2025, et quels sont les placements les plus intéressants pour les Français. Elle décryptera aussi le taux d'épargne très élevé des Français, et les conséquences de l'incertitude géopolitique, politique et économique sur les réflexes de placements.

Emmanuel Duteil, directeur de la rédaction de L’Usine Nouvelle.

Gaël Macke, directrice déléguée de la rédaction de Challenges.

Astrid de Villaines, productrice, présentatrice de Sens politique sur France Culture.

Mathieu Plane, économiste à l'OFCE, Observatoire Français des Conjonctures Économiques.

Le thème de l'émission :

Budget : taxer les plus riches…et les retraités ?

Depuis la nomination de François Bayrou à Matignon, c'est l'un des grands défis du gouvernement : faire adopter prochainement au Parlement le budget 2025, avec comme objectif 50 milliards d'euros d'économies. Alors pour éviter toute censure, le nouveau ministre de l’Economie, Éric Lombard et la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin bouclent ce vendredi une première semaine de consultations avec les principales forces politiques en vue d’amender le projet de loi de finances (PLF) pour 2025, dont l’examen est sur le point de reprendre au Sénat où il a été suspendu plus d’un mois après la chute du gouvernement de Michel Barnier. Toute la question pour Bercy est de savoir où sont les lignes rouges pour chaque camp, et notamment une partie de la gauche avec qui le gouvernement cherche à sceller un accord de non-censure. Une stratégie qui crée la division au sein du Nouveau Front populaire.

Ainsi après une première rencontre lundi, Éric Lombard, a reçu ce mercredi pour la seconde fois, et ensemble les représentants du Parti socialiste, du parti Les Écologistes et du Parti communiste. «Nous avançons sur tous les sujets», a commenté le patron des socialistes, Olivier Faure à l'issue de cette rencontre, ajoutant que « pour qu’il n’y ait pas de censure, ça suppose qu’il y ait une inflexion forte sur la politique qui est conduite jusqu’ici». De son côté, la France insoumise, qui a refusé d’assister à ces rendez-vous, a fustigé le comportement de ses alliés du Nouveau Front populaire. «Cette façon de négocier dans le dos du NFP et contre son programme est une forfaiture d’un irrespect total pour notre alliance», s’est emporté sur X Jean-Luc Mélenchon. Dans un article de blog, publié jeudi 9 janvier, il accuse Olivier Faure d’avoir entamé « un revirement complet du PS sur la question des retraites » et de «se substituer aux syndicats» pour la renégocier. «Les retraites, ce sont nos salaires, pas un jouet entre les mains de la finance ou des macronistes», a conclu le leader insoumis.

La gauche du tout ou rien, c'est aujourd'hui la gauche du rien", a cinglé en retour le premier secrétaire du parti au poing et à la rose, sur TF1. Avant de justifier sa stratégie : "Moi, ce que je veux c’est arracher des victoires, faire en sorte que la politique conduite depuis sept ans puisse connaître une inflexion." Et de mettre en avant la nécessité de parvenir à un "compromis", faute de majorité à l'Assemblée nationale. Selon des informations de Libération, les socialistes ont formulé plusieurs demandes au gouvernement, dont la suspension de la réforme des retraites, le fait de renoncer à la suppression de 4.000 postes d'enseignants prévue par le précédent gouvernement ou encore le maintien de l'Aide médicale d'État dans sa version actuelle.

Les consultations se poursuivent ce vendredi. Une délégation de députés RN – sans Marine Le Pen, endeuillée depuis la mort de père – est reçu ce vendredi à Bercy pour porter ses revendications sur le budget. Au menu : refus de hausses d’impôts, économies sur le "train de vie de l’État" et nouveau tour de vis sur l’immigration.

Alors que les échanges s’intensifient entre les chefs de partis et le gouvernement, le patron du Medef Patrick Martin s’est dit « inquiet ». Il craint que les compromis pour éviter la censure se fassent « sur le dos » des entreprises, et ce alors que nombre d’entre elles connaissent des difficultés. Plus de 66 000 entreprises ont ainsi faillite en 2024, soit un niveau record depuis au moins 2009, selon le bilan annuel de BPCE l'Observatoire. Au total, 260 000 emplois ont été menacés en 2024 par ces défaillances. Le patron du Medef Patrick Martin, a appelé ce jeudi à la suppression de l'abattement pour frais professionnels dont bénéficient les retraités dans leur déclaration de revenus, qu'il juge "aberrant".

Alors où en sont les négociations après une première semaine de consultations ? impôts, taxes, économies… Quelles sont les pistes du gouvernement pour le budget 2025 ?

