"Au bout de l’enquête" : L'affaire Affaire Dino Scala, le violeur de la Sambre, samedi 11 janvier 2025 sur France 2

Samedi 11 janvier 2025 à partir de 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de découvrir un double épisode inédit du magazine "Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" consacré à l'affaire Affaire Dino Scala, le violeur de la Sambre.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Chaque fait divers raconte non seulement l’évolution des méthodes d’enquête des services de police et de gendarmerie, mais aussi une époque, un milieu, une région, un contexte historique ou social. À travers le récit des crimes et de leur résolution, Au bout de l’enquête écrit chaque samedi une page méconnue de l’histoire de la société française.

Un soin tout particulier est apporté à la qualité du récit et de la mise en images. Le magazine s’appuie en outre sur l’expertise et la rigueur d’une équipe rédactionnelle aguerrie, spécialiste de l’analyse et du décryptage des faits divers.

L'affaire Affaire Dino Scala, le violeur de la Sambre

Épisode 1



C’est l’un des plus grands prédateurs de l’histoire criminelle. Pendant 30 ans, il a semé la terreur en agressant et violant des femmes le long de la rivière la Sambre. Un territoire long de de 30 kilomètres entre le nord de la France et la Belgique.

Pour les services de police, il restait insaisissable. Probablement trop sûr de lui, il va pourtant finir par commettre une imprudence.

Épisode 2

Nous sommes en 2002 et cela fait maintenant 14 ans que le même homme commet des viols et des agressions dans la vallée de la Sambre entre le nord de la France et la Belgique.

Mais le violeur, intouchable depuis toutes ces années, va finir par commettre une imprudence…