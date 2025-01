"C dans l'air" lundi 13 janvier 2025, les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 13 janvier 2025 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce lundi 13 janvier 2025, Caroline Roux recevra Denis Olivennes, chef d’entreprise, président d’un groupe de presse, d’édition et de télévision et auteur de "La France doit travailler plus" aux éditions Albin Michel.

Les socialistes sont prêts à valider le budget en échange d’une suspension de la réforme des retraites. Le premier ministre doit encore rendre un arbitrage définitif, après d’ultimes tractations, dimanche à Bercy, avant d’officialiser ses choix dans sa déclaration de politique générale, mardi devant les parlementaires.

Dans son livre Denis Olivennes dénonce une France prisonnière d’un logiciel périmé consistant à dépenser et à taxer plus tout en travaillant moins, et préconise d’alléger la fiscalité pesant sur le travail, pour redonner aux Français l’envie de se retrousser les manches.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Philippe Dessertine, directeur de l’Institut de Haute Finance.

Nathalie Mauret, reporter politique pour le groupe de presse régionale Ebra.

Lou Fritel, journaliste politique à Paris Match.

Fanny Guinochet, éditorialiste économique à France Info et à La Tribune.

Le thème de l'émission :

L’heure des grands arbitrages est venue. À la veille de son discours de politique générale devant l’Assemblée nationale, François Bayrou poursuit ses tractations afin d'éviter la censure de la gauche et sans froisser ses alliés de LR qui haussent le ton. Au cœur des discussions : la réforme des retraites qui prévoit notamment de repousser progressivement de 62 à 64 ans l’âge légal de départ, "à raison de trois mois par génération". Ainsi, depuis le 1er septembre 2023, les personnes nées entre début septembre 1961 et fin décembre 1961 doivent (sauf exception) avoir au moins 62 ans et trois mois pour obtenir le versement de leur pension. Celles nées en 1962 sont tenues d’avoir atteint l’âge minimal de 62 ans et six mois. Et ainsi de suite jusqu’aux personnes nées à partir de début 1968 qui devront travailler au moins jusqu'à 64 ans.

Le patron des socialistes Olivier Faure a réclamé "la suspension" de cette réforme adoptée en 2023 après que le gouvernement Borne ait eu recours à un 49.3. Laurent Wauquiez pour les LR a jugé ce lundi dans les colonnes du Parisien que ce serait "irresponsable". La présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse a estimé, de son côté, sur France Inter que si la réforme des retraites est suspendue, "la droite ne peut plus participer à ce gouvernement". La veille, le président du Sénat, Gérard Larcher (LR), avait également mis en met en garde le Premier ministre, soulignant que "sur le régalien et sur le budget, il y a des choses auxquelles la droite ne renoncera pas". Il doit être reçu cet après-midi à Matignon.

Alors que va décider le Premier ministre ? Est-il prêt à suspendre, à abroger ou à corriger la réforme des retraites ? En même temps que François Bayrou rédige son discours, les discussions se poursuivent pour tenter d’arracher un accord de non-censure sur le budget. Des tractations en coulisse qu’a bien connu Antoine Armand, l’ancien ministre de l’Economie du gouvernement Barnier, et dont il a accepté de nous parler.

Pendant ce temps la question du budget est également centrale pour les collectivités locales à qui le gouvernement demande un effort budgétaire de cinq milliards d’euros. Pour trouver de nouvelles recettes, certaines font le choix de vendre une partie de leur patrimoine. Ainsi le Département du Loiret a décidé de se séparer du couvent des Minimes à Orléans, un site du XVIIe siècle classé Monument historique, où étaient installées les Archives départementales jusqu'à leur récent déménagement. Dans le Maine-et-Loire, c’est la gendarmerie de la ville de Candé qui a été vendue. La préfecture de Montpellier et les sous-préfectures ont également été mises en vente pour trouver des recettes au Département de l'Hérault.

Le sujet vous questionne ?

