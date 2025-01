Sommaire de "C pas si loin" mercredi 15 janvier 2025 sur France 5 avec Karine Baste

Karine Baste vous donne rendez-vous à 16:55 sur France 5 ce mercredi 15 janvier 2025 pour un nouveau numéro du magazine "C pas si loin" consacré aux Outre-mer.

"C pas si loin", la nouvelle quotidienne de France 5, propose de comprendre et de décrypter le rôle des Outre-mer dans la construction de la France et leur place dans le monde.

Ce magazine de société à dimension géopolitique de 26 minutes offre une perspective unique : regarder les enjeux contemporains depuis les Outre-mer et leur environnement.

Au carrefour de frontières et d’influences croisées, les Outre-mer font preuve de résilience, et sont à l’origine de projets qui transforment leur territoire et répondent aux défis économiques, écologiques, stratégiques et culturels que leur confèrent leurs positions géographiques.

Présenté par la journaliste Karine Baste, "C pas si loin" propose un regard singulier sur cette France des trois océans.

Au sommaire ce mercredi 15 janvier 2025 : La montée des eaux en Polynésie française

"C pas si loin" est diffusé également Outre-mer sur les chaînes du Réseau des 1ère.