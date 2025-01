"Complément d'enquête" : PFAS, la grande intox de l’industrie révélée jeudi 16 janvier 2025 sur France 2 (vidéo)

Au sommaire du magazine "Complément d'enquête" jeudi 16 janvier 2025 à 22:55 sur France 2, « PFAS : la grande intox de l’industrie ».

Ce sont des molécules chimiques auxquelles les industriels sont devenus accros. Elles rendent les poêles anti-adhésives, les tissus imperméables. On les retrouve aussi parfois dans les produits cosmétiques et dans les emballages alimentaires de vos sandwichs. Leur nom : les PFAS. Il en existe près de 10 000. Au fil des années, certaines sont reconnues comme cancérogènes. Le PFOA, une substance utilisée pendant des décennies par les géants de la chimie, a été interdite en France en 2020.

En collaboration avec 46 journalistes européens du Forever Lobbying Project, les équipes de Complément d’enquête ont enquêté sur les stratégies des industriels pour défendre ces substances alors qu’à l’Assemblée nationale et aux autorités européennes des projets d’interdiction des PFAS sont en discussion. Complément d’enquête révèle comment certains industriels sont parvenus à convaincre nos élus et gouvernants que certaines de ces substances seraient sans risque.

Aux Etats-Unis, les géants de la chimie connaissent la dangerosité de certains PFAS depuis des décennies mais ils l’ont longtemps dissimulée. Que savaient les industriels français, comme Téfal ou Arkema, de leur dangerosité?

A Rumilly, en Haute-Savoie,Téfal, la marque française emblématique qui produit les célèbres poêles antiadhésives, a toujours affirmé avoir arrêté d’utiliser du PFOA en 2012, près de dix ans avant que la loi ne l’y oblige. Mais quelle est la responsabilité de l’industriel dans la pollution autour de l’usine avant cet arrêt ? Documents confidentiels à l’appui, Complément d’enquête révèle comment l’environnement autour de l’usine Téfal a été contaminé par les PFAS. L’industriel a t’il pris toutes les mesures pour garantir la sécurité de ses employés qui travaillaient au contact de la molécule? Téfal assure avoir toujours tout mis en œuvre pour protéger la santé de ses salariés et pointe l’éventuelle responsabilité d’autres industries environnantes dans la pollution aux PFAS qui touche la région.

Les journalistes de Complément d’enquête se sont également intéressés à Arkema, leader de la chimie française, et à son site de Pierre-Bénite au sud de Lyon. Selon des documents confidentiels que Complément d’enquête s’est procuré, Arkema est informé dès les années 2000 par ses homologues américains de la dangerosité de certains PFAS, et des risques de contamination des populations autour des sites de production. En France, les habitants des communes du sud de Lyon devront attendre que les médias s’emparent du sujet deux décennies plus tard pour être informés. Arkema affirme avoir toujours respecté les réglementations en vigueur.

Qui doit aujourd'hui payer la dépollution ? Entre industriels et collectivités, de nombreuses batailles juridiques s’engagent. Se débarrasser de ces polluants éternels est un enjeu sanitaire mais aussi financier. Pour estimer le coût de cette dépollution pour l’Europe, le ForeverPollution project a compilé des milliers de données scientifiques et économiques. Le chiffre est vertigineux : 100 milliards d’euros par an, plus de la moitié du budget annuel de l’Union Européenne.

Une enquête d’Emilie Rosso, Pierre-Stephane Fort et Marielle Krouk pour Studio Fact.

En collaboration avec le Forever Lobbying Project.