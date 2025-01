Dimanche 19 janvier 2025 à 21:10 sur M6, le magazine "Capital" vous révèlera les secrets d'Intermarché et de Marie Blachère pour gagner la guerre des prix.

Intermarché : les secrets du nouveau géant qui défie Leclerc !

Un Intermarché tous les dix kilomètres en France, avec des prix capables de concurrencer Leclerc ? C'est le pari fou de l’enseigne qui vient de réaliser le coup du siècle en rachetant trois cents magasins Casino, pour en compter deux milles cent au total. Objectif : étendre son emprise et défier directement le roi Leclerc, grâce à une politique agressive sur les prix. Des hypermarchés à la centrale d’achat, en passant par leurs usines qui fabriquent les marques de distributeurs à prix cassés : pendant plusieurs mois, Capital a enquêté sur le modèle à part d’Intermarché. Quelles sont leurs méthodes originales et parfois musclées pour s’imposer ?

À Agen (Lot-et-Garonne), Aymeric le patron d’un hypermarché traque chaque centime superflu dans la guerre des prix face à son voisin Leclerc.

À Toulouse (Haute-Garonne), Mathieu, déjà propriétaire d’un magasin des Mousquetaires, a pris le risque de racheter deux magasins Casino en s’endettant. Entre reprise du personnel à former, réorganisation des rayons et reconquête des clients, les enjeux sont énormes.

Derrière cette opération d’ampleur à 1,3 milliard d’euros, Thierry Cotillard, le grand patron, conduit l’offensive sur tous les fronts, jusqu’au dernier défi : conquérir les centres-villes. Enquête dans les coulisses du nouvel empire de la distribution.

Qui peut détrôner Marie Blachère, la reine des boulangeries pas cher ?

Elles s’appellent « Marie Blachère », « Ange » ou « Louise » et en moins de dix ans, ces chaînes de boulangeries low-cost ont colonisé tous les ronds-points de France. Prix ultra-agressif, guerre des emplacements, nouvelles recettes : le modèle est tellement rentable qu’il attire chaque année plus de candidats. Capital a enquêté sur les coulisses de ces nouvelles boulangeries qu’on surnomme « les chaînées ». Une dizaine de réseaux s’attaquent au géant Blachère. Quels sont leurs arguments ? Comment décrocher les meilleurs emplacements ? Sur quels produits se joue la bataille des prix ? Objectif : s’accaparer la part du lion de ce marché.

Pour se faire une place, la « Maison Becam » se lance dans la guerre des prix, tout en mettant en avant des recettes authentiques dans des boutiques spacieuses. En trois ans, le patron a déjà réussi à tripler son réseau. Tous les « chaînés » revendiquent une image artisanale, pourtant la clé du succès se cache souvent dans des unités de production industrielles.

En Bretagne, l’entrepreneur Boris Calle a investi des millions d’euros dans une ligne de production ultra-moderne. Son ambition : standardiser le plus de produits possibles ses enseignes « Augustin et Mariette » pour être toujours plus compétitif.