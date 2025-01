"Au bout de l’enquête" : L'affaire Luc Tangorre, samedi 18 janvier 2025 sur France 2

Samedi 18 janvier 2025 à partir de 14:05, France 2 diffusera un double épisode inédit du magazine "Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" consacré à l'affaire Luc Tangorre.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Chaque fait divers raconte non seulement l’évolution des méthodes d’enquête des services de police et de gendarmerie, mais aussi une époque, un milieu, une région, un contexte historique ou social. À travers le récit des crimes et de leur résolution, Au bout de l’enquête écrit chaque samedi une page méconnue de l’histoire de la société française.

Un soin tout particulier est apporté à la qualité du récit et de la mise en images. Le magazine s’appuie en outre sur l’expertise et la rigueur d’une équipe rédactionnelle aguerrie, spécialiste de l’analyse et du décryptage des faits divers.

L'affaire Luc Tangorre, la force du déni

Épisode 1



Tout le monde le présentait comme une victime d’erreur judiciaire… il était en fait un champion de la récidive.

Au tournant des années 80, Luc Tangorre aura réussi à flouer tout le gratin intellectuel français, jusqu’au président de la République!

Pourtant son parcours criminel est celui d’un violeur en série ayant fait plus d’une vingtaine de victimes en près de 40 ans.

Épisode 2

En 1987, Luc Tangorre est gracié par le président de la République François Mitterrand. Ses soutiens, qui ont défendu son innocence, exultent. Marguerite Duras va même l’héberger quelque temps dans son appartement de Saint Germain des Prés.

Quelques mois plus tard pourtant, un nouveau crime va faire s'effondrer la théorie de l’erreur judiciaire.