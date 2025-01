"C l’hebdo" samedi 18 janvier 2025, sommaire et invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Samedi 18 janvier 2025 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici le sommaire et les invités du samedi 18 janvier 2025 :

18:55 C L'hebdo

Trêve à Gaza, révélations sur l’abbé Pierre…

Bernard Kouchner, ancien ministre.

Pierre Palmade en prison : des failles dans le dispositif de sécurité ?

Wilfried Fonck, agent pénitentiaire.

Laurent Valdiguié, journaliste.

Ils expliqueront qui s’est introduit dans la cellule de Pierre Palmade à la prison de Bordeaux-Gradignan.

20:55 C L'hebdo, la suite

Marc Lavoine, pour son livre « Quand arrivent les chevaux » chez Fayard.

Bilal Hassani, chanteur.

Martin et Majo Kretz de "L’Agence, l'immobilier de luxe en famille".

Extrait vidéo de l'émission

Abbé Pierre : son ancien compagnon de route, Bernard Kouchner réagit pour la première fois aux accusations : "Je ne l’excuse pas ! Je trouve ça dégueulasse, mais n’oublions pas tout ce qu’à côté il a fait."

Qui s’est introduit dans la cellule de Pierre Palmade ? "C'est un délégué syndical qui, hypothèse basse, voulait voir quelle tête il avait. Hypothèse haute : il a voulu lui dire d'arrêter de mettre un peu de bazar" explique Laurent Valdiguié, journaliste à Marianne.