"L’Agence, l’immobilier de luxe en famille" : la saison 5 débute jeudi 5 décembre 2024 sur TMC (vidéo)

Jeudi 5 décembre 2023 à 21:25, TMC débutera la 5ème saison inédite de "L'agence : l'immobilier de luxe en famille" dans laquelle notre famille va faire face à de nouveaux défis.

Alors que Valentin décide de rester à New York, Martin, à Paris, fait venir un mystérieux inconnu pour l’aider à développer L’Agence. C’est sur ces deux grands bouleversements que s’est achevée la saison 4 de "L’Agence, l’immobilier de luxe en famille". Comment vont réagir les autres membres de la famille à l’arrivée de cet inconnu ? L’équilibre de L’Agence va-t-il être chamboulé ? Valentin va-t-il réussir à New York et Louis rester en Espagne ? Le gong retentira-t-il aussi souvent ?

Cette saison, nos agents immobiliers de luxe vont devoir se réinventer : parce que l’immobilier subit une crise - les biens se font rares, les acheteurs sont frileux, les vendeurs inquiets - et parce que la famille n’est plus réunie. Malgré les obstacles, ils vont nous emmener dans des lieux encore plus exclusifs et inattendus.

Ils vont nous faire découvrir de somptueux palais italiens, des maisons d’architectes futuristes, une île privée pleine de charme, le château dans lequel Jean Renoir est né, une maison organique en pleine jungle ou LE plus grand domaine d’Ile-de-France avec un manoir de 127 pièces, ancien fief de la famille royale du Maroc.

De la Bretagne au Cap d’Antibes, en passant par Monaco, L’Agence continue de s’étendre en régions, mais aussi à l’étranger, dans les destinations les plus confidentielles et prestigieuses. La famille nous fera voyager dans la très sélect région du Lac de Côme, dans les sauvages montagnes madrilènes. Nous découvrirons aussi les biens les plus convoités de Rio de Janeiro et Valentin, Charina et Noah nous emmèneront à la découverte des Philippines et de ses îles paradisiaques : une immersion immobilière mais aussi humaine puisque nous les suivrons dans leur pays de cœur où ils ont habité les premières années de leur histoire d’amour.

A Paris, l’incontournable Paris, nos agents nous feront découvrir des biens insoupçonnés. Comment imaginer que ce magnifique hôtel particulier au pied de la tour Eiffel a été transformé en demeure la plus innovante de la capitale ? Qui soupçonnerait un jardin arboré au dernier étage d’un immeuble en bord de Seine ? Dans quel quartier se situe cette ancienne imprimerie transformée en loft luxueux au fond d’une cours ? Et surtout à quoi ressemble cet époustouflant rez-de-jardin qui est la plus grosse vente parisienne de ces derniers mois ?

Des clients parfois extravagants, parfois indécis, toujours exigeants.

Cette saison, Tony Parker cherchera un château d’exception en Charente avec des critères de confort et d’exposition très très précis. Le désormais incontournable DJ Myd demandera à nos agents de lui trouver un studio de création inspirant avec une vue sur le Sacré-Cœur… et surtout à moins de 200 pas de chez lui ! On découvrira des appartements parisiens aussi élégants qu’atypiques avec le street artist Mister Brainwash. La famille croisera aussi le chemin du célèbre chef étoilé Jean Imbert à l’occasion d’un évènement inoubliable… montera les marches du Festival de Cannes... et fera un passage remarqué lors du tournoi de Roland-Garros.

Dans la vie de la famille, de nouveaux bouleversements, un retour, le lancement d’une carrière, une page qui se tourne. Rien ne va se passer comme prévu.