"Sept à Huit" dimanche 19 janvier 2025 sur TF1, sommaire du magazine

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 19 janvier 2025, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 19 janvier 2025 :

La beauté à prix cassés, quels dangers pour votre santé ?



Salles de sport, aligneurs dentaires ou injections pour bouches pulpeuses : ils promettent la beauté à prix cassés, quels dangers pour votre santé ?

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 19 janvier 2025 :

Ventes aux enchères de Douanes

Des montres de luxe aux camions des trafiquants de drogue : les bonnes affaires des ventes aux enchères de Douanes.

Séjour all inclusive au Cap Vert

Le Cap Vert et ses formules all inclusives : dépaysement garantis.

19:30 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Lydia



Elle a été l’esclave sexuelle de Raël et raconte sa vie dans la secte à Audrey Crespo-Mara.