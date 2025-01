"La grande librairie" mercredi 22 janvier 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 22 janvier 2025 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 22 janvier 2025 :

Leïla Slimani pour son livre « J’emporterai le feu » (Gallimard)

Enfants de la troisième génération de la famille Belhaj, Mia et Inès sont nées dans les années 1980. Comme leur grand-mère Mathilde, leur mère Aïcha ou leur tante Selma, elles cherchent à être libres chacune à sa façon, dans l’exil ou dans la solitude. Il leur faudra se faire une place, apprendre de nouveaux codes, affronter les préjugés, le racisme parfois. Leïla Slimani achève ici la trilogie du Pays des autres, sa fresque familiale.

Jean-Christophe Grangé pour son livre « Sans soleil - Tome 1 - Disco inferno » (Albin Michel)

Maître dans l’art du thriller depuis plus de trente ans, Jean-Christophe Grangé est de retour pour une saga sur le mal absolu. Divisé en deux tomes, ce roman nous emmène dans les extravagantes soirées des clubs parisiens des années 80, en passant par les champs de cannes à sucre d’Haïti pour une traque infernale.

Gérard Mordillat pour son livre « Les Vivants et les Morts, vingt ans plus tard » (Calmann Levy)

Le romancier retrouve ici les personnages de son roman écrit il y a vingt ans, « Les Vivants et les Morts ». Dallas et Russel sont contraints de revenir dans la ville qu’il avait quittée lors de la fermeture de leur usine. Un roman social sur la violence et la souffrance au travail, sur des vies brisées, et sur ceux qui tentent de s’en sortir coûte que coûte.

Rim Battal pour son livre « Je me regarderai dans les yeux » (Bayard)

Pour son premier roman, la poétesse Rim Battal raconte l’émancipation d’une adolescente, les premières fois, le désir et l’appropriation de son corps.

Philippe Manevy pour son livre « La colline qui travaille » (Le bruit du monde)

Philippe Manevy tire le fil du souvenir et tisse l’étoffe d’un roman familial sur quatre générations. Chaque chapitre met en lumière un membre de la famille aux prises avec les épreuves que lui réservent son époque et l’existence. On traverse ainsi deux guerres mondiales, des crises économiques, les Trente glorieuses, les espoirs et les désillusions du XXème siècle. Ce premier roman est également une déclaration d’amour et un hommage vibrant à la classe ouvrière.